"الكابلات" توصي بعزل عضوين من إدارتها لاعتراضهم على قرارات لحماية مصالح الشركة

قرر مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية، الرفع بتوصية للجمعية العامة للتصويت على إنهاء عضوية زياد البراك ونائل فائز وعزلهما من مجلس الإدارة لقيامهما بالاعتراض على قرارات أتخذها المجلس حماية لمصالح الشركة ومساهميها

وقالت الشركة في بيان عبر "تداول"، إن القرار جاء بناء على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت والتزاما منها بحماية مصالحها ومساهميها، مبينة أنها ستقوم برفع تقرير كامل عن أسباب عزل العضوين للجمعية العامة قبل التصويت عليه عملا بقواعد الإفصاح.