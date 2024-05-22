أنت هنا

  • الشركات
  • "الكابلات" توصي بعزل عضوين من إدارتها لاعتراضهم على قرارات لحماية مصالح الشركة

"الكابلات" توصي بعزل عضوين من إدارتها لاعتراضهم على قرارات لحماية مصالح الشركة

"الكابلات" توصي بعزل عضوين من إدارتها لاعتراضهم على قرارات لحماية مصالح الشركة
"الاقتصادية" من الرياض
  • الاربعاء 22 مايو 2024 8:30 صباحا
  • حدثت فى الاربعاء 22 مايو 2024 10:34 صباحا

قرر مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية، الرفع بتوصية للجمعية العامة للتصويت على إنهاء عضوية زياد البراك ونائل فائز وعزلهما من مجلس الإدارة لقيامهما بالاعتراض على قرارات أتخذها المجلس حماية لمصالح الشركة ومساهميها

وقالت الشركة في بيان عبر "تداول"، إن القرار جاء بناء على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت والتزاما منها بحماية مصالحها ومساهميها، مبينة أنها ستقوم برفع تقرير كامل عن أسباب عزل العضوين للجمعية العامة قبل التصويت عليه عملا بقواعد الإفصاح.

سمات

الأكثر قراءة

الأكثر قراءة

الشركات

الشركات

مجموعة من مساهمي "تسلا" تدعو لرفض حزمة مكافآت ماسك المقترحة

22 مايو 2024
الشركات

"سال" تستأجر مرافق الشحن الجوي في مطار الرياض بـ 458 مليون ريال لـ 20 عاما

22 مايو 2024
الشركات

"سبكيم" : تحويل 2.09 مليار ريال من الاحتياطي النظامي إلى الأرباح المبقاة

22 مايو 2024
الشركات

تحديد السعر النهائي لطرح "رسن" في "تاسي" عند 37 ريالا للسهم

22 مايو 2024
الشركات

"طيران الاتحاد" لـ"الاقتصادية" نستهدف توسيع اسطول طائرتنا 50% بحلول 2030

21 مايو 2024
الشركات

"سابك" توزع 5.1 مليار ريال على المساهمين عن النصف الأول

21 مايو 2024