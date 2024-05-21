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  • وزير المالية السعودي: مركز التخصيص أسهم في ترسية عقود وشراكات بـ 37.5 مليار ريال

وزير المالية السعودي: مركز التخصيص أسهم في ترسية عقود وشراكات بـ 37.5 مليار ريال

وزير المالية السعودي: مركز التخصيص أسهم في ترسية عقود وشراكات بـ 37.5 مليار ريال
"الاقتصادية" من الرياض
  • الثلاثاء 21 مايو 2024 10:00 مساء
  • حدثت فى الثلاثاء 21 مايو 2024 10:02 مساء

شارك محمد الجدعان وزير المالية السعودي رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، اليوم، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمه المركز الوطني للتخصيص بالتعاون مع البنك الصناعي التجاري الصيني في العاصمة الصينية بكين، بحضور مسؤولي الشركات الصينية المهتمة بمشروعات التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، على هامش زيارته إلى الصين.

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وأوضح الجدعان في كلمته الافتتاحية أن المركز الوطني للتخصيص أسهم منذ بداية أعماله في ترسية أكثر من 60 عقد تخصيص وشراكة في 8 قطاعات مستهدفة بتكلفة رأسمالية تجاوزت 37.5 مليار ريال، إضافة إلى تعزيز أعمال المنظومة باعتماد نظام التخصيص والأدوات النظامية المكملة التي تسهم في تسريع وتنفيذ المشروعات.
وفي ختام الاجتماع، أشاد الجدعان بالدور الذي يقوم به البنك الصناعي التجاري الصيني في دعم جهود المركز في طرح فرص ومبادرات التخصيص والشراكة أمام المستثمرين والشركات الصينية.

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