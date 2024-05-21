"سابك" توزع 5.1 مليار ريال على المساهمين عن النصف الأول
قرر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) توزيع 5.1 مليار ريال أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2024.
وبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 3 مليارات سهم، بينما تبلغ حصة السهم من التوزيع 1.70 ريال لكل سهم، ونسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 17 %.
وستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سيكون الثلاثاء 3 سبتمبر 2024.