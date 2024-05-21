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"سابك" توزع 5.1 مليار ريال على المساهمين عن النصف الأول

"سابك" توزع 5.1 مليار ريال على المساهمين عن النصف الأول
«الاقتصادية» من الرياض
  • الثلاثاء 21 مايو 2024 4:30 مساء
  • حدثت فى الثلاثاء 21 مايو 2024 4:57 مساء

قرر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) توزيع 5.1 مليار ريال أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2024.
وبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 3 مليارات سهم، بينما تبلغ حصة السهم من التوزيع 1.70 ريال لكل سهم، ونسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 17 %.
وستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سيكون الثلاثاء 3 سبتمبر 2024.

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