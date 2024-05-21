نجم جديد في سماء الذكاء الاصطناعي.. عوائد فيريتف تتجاوز إنفيديا بـ 315 %

لا تزال إنفيديا هي المهيمنة وسط جنون الذكاء الاصطناعي، لكن المستثمرين الذين يركزون بشكل محدود للغاية على رقائق معالجة الرسوم البيانية والصور، فوتوا فرصة ربح أكبر.

في مذكرة جديدة، يشير بنك أوف أمريكا إلى أن مكاسب أسهم شركة فيريتف - التي تصنع معدات الطاقة والتبريد لمراكز البيانات - تجاوزت عوائد إنفيديا بنسبة هائلة بلغت 315 % خلال العام الماضي. بدأت المقارنة في 24 مايو 2023، مباشرة بعد أول ربع تقفز فيه إنفيديا، مؤدية إلى طفرة في أسهم الذكاء الاصطناعي وذلك وفقا لـ "بزنس إنسايدر".

على وجه الدقة، ارتفعت أسهم فيريتف 516 % منذ ذلك التاريخ، متجاوزة بسهولة مكاسب إنفيديا البالغة 211 %. وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسب ضئيلة نسبيا بلغت 29 % خلال الفترة نفسها.

كتب بنك أوف أمريكا في مذكرة للعملاء يوم الاثنين: "فيريتف هي الشركة المفضلة للذكاء الاصطناعي"، مشيرا إلى أن أداءها الممتاز يعكس انتعاش الذكاء الاصطناعي الذي اتسع ليشمل مجموعة متزايدة من القطاعات. ويأتي معظم الانتعاش من الرقائق المتقدمة التي تشغل الذكاء الاصطناعي – مثل تلك التي تنتجها إنفيديا – والتي تتطلب قدرا أكبر بكثير من الكهرباء لتشغيلها. وهذا يوفر مكاسب لمجموعة من الصناعات، والمرافق، والسلع.

أضافت المذكرة: "تحتاج وحدات معالجة الرسوم البيانية والصور إلى طاقة أكبر بمقدار 2-2.5 مرة من وحدات المعالجة المركزية، ويعادل استخدام الطاقة المتوقع لمراكز البيانات الأمريكية، قيد الإنشاء، أكثر من 50 % من الطاقة المستخدمة حاليا في مراكز البيانات الأمريكية. ومن المتوقع أن تنمو الطاقة المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي بمعدل نمو سنوي مركب يتراوح بين 25 و33 % خلال الأعوام القليلة المقبلة".

أشار آخرون، مثل المستثمر ستيف آيسمان، إلى أن تعزيز استخدام الطاقة يزيد من حرارة وحدات المعالجة إلى حد كبير، ما يضغط على شركات مثل فيريتف لتحسين أنظمة التبريد في مراكز البيانات.

قال بنك أوف أمريكا إن التوقعات لا تزال قوية، بينما تستعد إنفيديا لموسم أرباحها يوم الأربعاء. رفعت الشركة طموحاتها، استنادا إلى الـ12 شهرا الأخيرة: أضافت 1.5 تريليون دولار من القيمة السوقية وزادت ربحية السهم 617 % محسوبة على أساس السعر/الأرباح.

وجاء في المذكرة: "لم يعد الأمر يدور حول إنفيديا وحدها بعد الآن، فالأساسات تتوسع وكذلك يجب أن تفعل السوق: دفعت إنفيديا نمو أرباح مؤشر إس آند بي 37 % خلال الـ12 شهرا الأخيرة، لكن من المتوقع أن تدفعه 9 % فقط خلال الـ12 شهرا المقبلة".

أشار بنك جولدمان ساكس في وقت سابق إلى توسع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، واصفا إنفيديا بأنها المرحلة الأولى من 4 مراحل. في النهاية، ستسيطر استثمارات المرافق العامة، عندها الشركات التي تستطيع دمج برامج الذكاء الاصطناعي بأفضل طريقة ستبدأ في جني الثمار.