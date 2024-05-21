في الصين.. أجر سطح منزلك واجن الأرباح عندما تشرق الشمس

تكسب شي مي وزوجها حياة كريمة بما فيه الكفاية من خلال زراعة الذرة والدخن في مزرعتهما الصغيرة في مقاطعة شاندونغ شرق الصين. وفي 2021، حولت شركة نشاطها من خلال الاستثمار في الطاقة الشمسية، حيث وقعت عقدا لتركيب نحو 40 لوحا على سطح منزلها لتغذية الشبكة بالطاقة.

الآن، يحصل الزوجان على أجر مقابل كل واط من الكهرباء يولدانه، ما يحصد ما يعادل عشرة آلاف دولار سنويا يمكن لشي أن تستلمها من خلال تطبيق على هاتفها.

قال شي: "عندما تشرق الشمس، تجني المال".

تعد عائلة شي في طليعة طفرة الطاقة الشمسية في الصين، التي هيمنت منذ فترة طويلة على تصنيع الطاقة الشمسية على مستوى العالم، لكنها لم تقم دائما بتركيب كثير منها في المنزل. وهذا يتغير مع تركيز الحكومة على الحاجة الملحة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة الأسوأ في العالم في نفس الوقت الذي تعمل فيه على تنمية اقتصادها الأخضر. تريد الصين أن يأتي خمس طاقتها من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2025، وقد قدمت مجموعة واسعة من الإعانات للحكومات المحلية والشركات.

ويقول المحللون وشركات الطاقة الشمسية إن المستقبل يظل مشرقا إذا تمكنت الصين من التكيف بسرعة مع العرض الزائد. تسعى الشركات والمرافق العامة جاهدة لبناء سعة البطارية لتخزين كل الطاقة المولدة. إنهم يرغبون في رؤية تسعير أكثر مرونة للطاقة يمكن أن يشكل الطلب ليتناسب بشكل أفضل مع العرض. وهم يريدون التكنولوجيا التي تسهل بدء وإيقاف طاقة الفحم، بحيث لا يتم دائما "تقليص" الطاقة النظيفة الناتجة عن الطاقة الشمسية -بلغة الصناعة- عندما لا تتمكن الشبكة من استيعاب مزيد من الإمدادات.

أضافت الصين 216 جيجاوات من الطاقة الشمسية في 2023، أي ما يزيد قليلا عن النصف في مزارع الطاقة الشمسية الكبيرة، وفقا لإدارة الطاقة الوطنية في البلاد. ويبلغ إجمالي ما أضافته الصين أكثر من نصف ما أضافه العالم بأكمله في العام الماضي، وفقا لبحث أجرته شركة وود ماكنزي الاستشارية.

وقال قاو إن جيجاوات من الطاقة الشمسية تكفي لتلبية احتياجات الطاقة لنحو 320 ألف أسرة صينية لمدة عام.

يختلف نموذج الأعمال، لكن عديد من الشركات مثل شركة وانغ تطلب من القرويين والمصانع فرصة استخدام أسطح منازلهم. يشتري القرويون الأنظمة ويحصلون على مدفوعات من بيع الكهرباء للشبكة. يتقاضى وانغ أجرا لبناء وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية للمصانع التي تستخدم الكهرباء التي تولدها.

وقال ليو وين بينغ، المستثمر في شركات الطاقة الشمسية، إن النموذج الثاني يسمح للعائلات بالحصول على إيجار مدفوع الأجر للسماح بتركيب الطاقة الشمسية على أسطح منازلهم، بما يصل إلى 3000 يوان (414 دولارا) شهريا. وقد يحصلون أيضا على مكيف هواء أو ثلاجة مجانا كحافز إضافي، ويحصلون على نسبة مئوية صغيرة من الكهرباء المباعة، ولكن ليس بنفس القدر الذي يحصل عليه الأشخاص الذين يشترون معدات الطاقة الشمسية.

الحلول قيد التقدم تتسابق شركات البطاريات الصينية ومصنعو المركبات الكهربائية والمرافق العامة لتطوير بطاريات أكثر تقدما لتخزين الكهرباء من الألواح الشمسية. أصبحت البطاريات أرخص، لكنها لا تزال تؤثر في ربحية النموذج بشكل عام.

"كل دولة في العالم تقوم بتركيب الكثير من مصادر الطاقة المتجددة ثم تواجه التحديات التي تنشأ من كل هذا التوليد المتقطع المتغير، تبحث عن طرق ذكية، أو أساليب ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي أو على الأقل مدعومة بالنماذج لتوزيع هذه الطاقة واستخدامها وقال ديفيد فيشمان، أحد كبار المديرين في مجموعة لانتاو الاستشارية التي تتابع صناعة الطاقة في الصين، "إنها الطريقة الأكثر كفاءة وفعالية". "بالتأكيد هذا هو الاتجاه الذي تتجه إليه الصين."

وفي شاندونغ، يشعر وانغ، عامل تركيب الطاقة الشمسية، بالتفاؤل بشأن آفاقه على الرغم من توقف المشاريع الجديدة، لأنه لا يزال لديه عملاء صناعيين. إنه يخطط بالفعل للاستثمار في ترقية المحولات. وهو مفتون بالاتجاه الذي يقوده انفجار السيارات الكهربائية في الصين، مع تركيب محطات الكل في واحد التي تجمع بين توليد الطاقة الشمسية وتخزين البطاريات وشحن السيارات الكهربائية.

وقال: "أنا على ثقة من أن المستقبل سيكون أفضل وأفضل".