الأسهم اليابانية تتخلى عن مكاسبها المبكرة مع تباطؤ مشتريات المستثمرين

تخلى المؤشر نيكاي الياباني عن مكاسب سجلها في وقت مبكر اليوم ليغلق منخفضا مع تباطؤ شراء المستثمرين للأسهم قبيل تقرير أرباح شركة إنفيديا الأمريكية لصناعة الرقائق.

وهبط المؤشر نيكاي 0.31 % إلى 38946.93 نقطة، بعد أن ارتفع بما يصل إلى 0.7 % في وقت سابق من الجلسة.

وكان المؤشر قد ارتفع 0.78 % في الجلسة السابقة ليصل إلى مستوى 39 ألف نقطة للمرة الأولى منذ شهر.

كما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا اليوم الثلاثاء 0.3 % إلى 2759.72 نقطة.

وقال شيجيتوشي كامادا المدير العام لقسم الأبحاث في شركة تاتشيبانا سيكيوريتيز "لم يستمر زخم المؤشر نيكاي، إذ أحجم المستثمرون عن الشراء النشط قبيل نشر نتائج إنفيديا غدا الأربعاء".

وهبط سهم دايكن للصناعات لمكيفات الهواء 4.68 % ليصبح أبرز المتسببين في خسائر المؤشر نيكاي. كما تراجع سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في قطاع التكنولوجيا 1.64 %.

وارتفعت الأسهم المرتبطة بالرقائق، إذ صعد سهما أدفانتست وطوكيو إلكترون 1.45 % و0.8 % على الترتيب.

وسجلت شركات التأمين أداء قويا، إذ قفز سهم مجموعة إم.إس اند إيه.دي للتأمين 13.79 % بعد أن قالت أمس الاثنين إنها تتوقع ارتفاع صافي أرباح المجموعة 65 % وإنها ستعيد شراء ما يصل إلى 8.2 % من الأسهم.

كما زاد سهم نظيرتها طوكيو مارين هولدينجز 2.34 %.

وصعد مؤشر قطاع التأمين 2.29 % ليصبح الأفضل أداء بين إجمالي 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو.

وهوى سهم سومبو القابضة 6 % مع توقع شركة التأمين انخفاض صافي أرباحها السنوية 45 %.

وصعد سهم كنتاكي فرايد تشيكن هولدينجز ليسجل مستوى يوميا مرتفعا عند 6400 ين، بعد توقف تداوله وسط موجة من طلبات الشراء، إذ أعلنت الشركة المشغلة لسلسلة المطاعم الأمريكية أن صندوق الاستحواذ الأمريكي كارلايل عرض شراء أسهم الشركة بسعر 6500 ين للسهم الواحد.

ومن بين أكثر من 1600 شركة مدرجة في السوق الرئيسة ببورصة طوكيو، ارتفع 34 % بينما انخفض 61 % وظل 4 % من الأسهم دون تغيير.