"نينتندو" تستحوذ على شركة تطوير ألعاب لدعم نسخة Switch المقبلة

استحوذت شركة "نينتندو" على شركة "شيفر إنترتينمنت"، ومقرها في ميامي، للمساعدة على جلب مزيد من الألعاب التي يطورها مبرمجون من خارجها إلى الجيل التالي من وحدتها لتشغيل الألعاب "سويتش".

تركز "شيفر إنترتينمنت، وهي ستوديو تطوير الألعاب الذي انطلق منذ 11 عاما، على تهيئة وتطوير ألعاب الفيديو التي أنتجها مبرمجون للعمل على منصة معينة، وتهيئتها للعمل على منصات أخرى. ونجحت في تطوير لعبتي "تراث هوغورتس" و"القتال المميت 1" للعمل على وحدة "سويتش" الحالية.

وفي بيان صدر اليوم الثلاثاء، قالت شركة "نينتندو"، ومقرها في كيوتو، إنها "تهدف إلى تأمين موارد عالية المستوى لتطوير الألعاب للعمل على منصات متعددة وتطوير تطبيقات جديدة".

تشير هذه الخطوة إلى اهتمام أكبر من جانب "نينتندو" بالحصول على محتوى جديد لزيادة ما تقدمه من عروض من خلال ستوديوهاتها الإبداعية الداخلية بعد عقود من الاعتماد على البرامج التي تطورها بنفسها، وذلك بهدف زيادة مبيعات وحدة "سويتش" لتشغيل الألعاب.

معالجة فجوة الأداء مع المنافسين

وقعت الشركة العام الماضي اتفاقا مدته 10 سنوات مع شركة "مايكروسوفت" لضمان تقديم سلسلة ألعاب "كول أوف ديوتي" على منصات وحدة "سويتش" في المستقبل المنظور.

وربما تكون صفقة "شيفر إنترتينمنت" هي الأخرى وسيلة لمعالجة فجوة الأداء مع منصات تشغيل الألعاب المنافسة في الوقت الحالي ومستقبلا.

قال هايديكي ياسودا، محلل بشركة "تويو سكيوريتيز" : "من المتوقع أن تكون وحدة (نينتندو) لتشغيل الألعاب من الجيل التالي أضعف من (بلاي ستيشن 5) أو (إكس بوكس إكس)، وبالتالي فإن شراءها الآن لشركة (شيفر) يهدف إلى زيادة دعم الشركة لمطورين من خارجها عندما تطور ألعابا عالية المستوى للمنصة الجديدة. وأنجزت (شيفر إنترتينمنت) بنجاح مبهر تطوير لعبة (تراث هوغورتس) للعمل على منصة (سويتش)".

ستعلن "نينتيندو" الجيل التالي لوحدة تشغيل الألعاب "سويتش" بحلول مارس القادم، حسبما قالت الشركة في أحدث تقارير الأرباح، ومن غير المتوقع أن يطرح الجيل التالي من الجهاز للبيع قبل حلول العام القادم.