خط كهربائي تحت مياه بحر الشمال يربط ألمانيا وبريطانيا بتكلفة 3.2 مليار دولار

وضع اليوم حجر الأساس لأول خط ربط كهربائي مباشر بين بريطانيا وألمانيا يمر تحت مياه بحر الشمال.

ويمتد الخط لمئات الكيلومترات تحت سطح البحر ويستهدف تسهيل تداول وتوزيع الكهرباء بين ألمانيا وبريطانيا بحلول 2028، ويطلق على الخط الذي يبلغ طوله 725 كيلومترا اسم "نيوكونكت". وسيربط شبكة نقل الكهرباء في ألمانيا ابتداء من مدينة فيلهيلمسهافن عبر بحر الشمال بشبكة الكهرباء البريطانية من منطقة "إسيل أوف جرين" جنوب شرق إنجلترا.

ويدعم المشروع اتحاد مستثمرين "كونسرتيوم"، وتصل تكلفته إلى نحو 3 مليارات يورو (3.2 مليار دولار).

وتصل قدرة الخط إلى 1.4 جيجاوات كهرباء في الاتجاهين. وتقول الشركة المسؤولة عن المشروع إن هذه الكمية من الكهرباء تكفي لتلبية احتياجات نحو 1.5 مليون منزل.

في الوقت نفسه سيوفر الخط وسيلة جيدة لنقل فائض إنتاج محطات طاقة الرياح في ألمانيا الذي لا يمكن نقله حاليا عبر الشبكات الأرضية، في حين أن إنتاج بريطانيا من الكهرباء لا يكفي احتياجاتها وتعتمد على الاستيراد لسد العجز.