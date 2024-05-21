مطار دبي يتوقع عددا قياسيا للركاب في 2024 بعد زيادة 8.4 % في الربع الأول

قالت مؤسسة مطارات دبي اليوم: إن من المتوقع أن يسجل المطار الرئيس في دبي عددا قياسيا من الركاب هذا العام بعد زيادة 8.4 % في الربع الأول مقارنة بالعام الماضي.

وذكرت الشركة المشغلة لمطار دبي الدولي أن المطار استقبل نحو 23 مليون مسافر في الفترة من يناير وحتى مارس، مشيرة إلى أن الارتفاع كان مدفوعا بشكل جزئي بزيادة عروض الوجهات التي تقدمها شركة طيران الإمارات وشقيقتها شركة طيران فلاي دبي منخفضة التكلفة.

وقال الرئيس التنفيذي بول جريفيث: "مع بداية قوية للربع الثاني وتوقعات متفائلة لبقية العام، قمنا بمراجعة توقعاتنا لهذا العام إلى 91 مليون ضيف، متجاوزة الرقم القياسي السنوي السابق لحركة المرور البالغ 89.1 مليون في 2018".

ووافق حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الشهر الماضي على بناء صالة ركاب جديدة في مطار آل مكتوم الدولي بقيمة 128 مليار درهم (34.85 مليار دولار).

وقال إن مطار آل مكتوم الدولي سيكون الأكبر في العالم بسعة تصل إلى 260 مليون مسافر، أي 5 أضعاف حجم مطار دبي الدولي، مضيفا أنه سيتم نقل جميع العمليات في مطار دبي إلى آل مكتوم في السنوات المقبلة.

ومطار دبي الدولي متصل بنحو 256 وجهة في 102 دولة. وذكرت مؤسسة مطارات دبي أنه في الربع الأول، احتلت الهند والسعودية وبريطانيا المراكز الثلاثة الأولى من حيث عدد الركاب.