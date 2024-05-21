قطر تبدأ بيع سندات خضراء مقومة بالدولار لأجل 5 و 10 أعوام

بدأت الحكومة القطرية اليوم تلقي الطلبات لبيع سندات خضراء مقومة بالدولار لأجل 5 و10 سنوات، وفقا لخدمة (آي.إف.آر) لأخبار أدوات الدخل الثابت.

وجرى تحديد السعر الاسترشادي الأولي للسندات الخضراء لأجل 5 سنوات و10 سنوات عند 70 و80 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية على التوالي.

وقالت خدمة "آي.إف.آر": إن التمويل الذي سيتم جمعه من الطرح، الذي تقوده وزارة المالية القطرية، سيتم تحويله لتمويل مشاريع خضراء مؤهلة.

وجرى اختيار" كريدي أجريكول" و"إتش.إس.بي.ٍسي" كمنسقين للهيكلة الخضراء، كما سيكونان منسقين عالميين مع "جيه.بي مورجان" وبنك قطر الوطني كابيتال.

بينما يعمل "باركليز" و"سيتي جروب" و"دويتشه بنك" و"جولدمان ساكس إنترناشونال" و"إس.إم.بي.سي نيكو كابيتال ماركتس" و"ستاندرد تشارترد" كمديرين.