الأفراد أمام 10 أيام لتغطية 5 اكتتابات في "تاسي" بقيمة 623 مليون ريال

يستعد المستثمرون الأفراد في السوق السعودية لزخم من الاكتتابات في السوق الرئيسة، بعد شهرين من آخر طرح خلال العام الجاري.

بحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة الاقتصادية، تنتظر السوق 5 اكتتابات في وقت قصير لا يتجاوز 10 أيام، وهي فترة لم يعتد عليها المتداولون الأفراد خلال الطروحات السابقة.

تبلغ قيمة الطروحات الخمس أكثر من 623 مليون ريال، موزعة على كل من ( فقيه، مياهنا، سماسكو، رسن، تالكو الصناعية).

تبدأ فترة الاكتتاب للطروحات اليوم الثلاثاء 21 مايو، على أن تنتهي 30 من الشهر ذاته، بمتوسط يومين للاكتتاب الواحد.

دخول هذا العدد من الطروحات في وقت قصير، ربما يؤثر في قرارات الفرد، خاصة وأنه حدث للمرة الأولى، ما يطرح تساؤلات حيال التغطية وحجم التخصيص.

تقدر الطروحات الموجهة للأفراد بحدها الأعلى عند 623 مليون ريال، وقياسا على متوسط حجم التغطية للسنتين الماضيتين من المتوقع أن تكون قيم التغطية تتراوح بين 5 و7.5 مليار ريال.

كما يتزامن وقت الاكتتابات فترة ما قبل عيد الأضحى، وهي من الفترات المهمة التي تزيد فيها مصاريف الأسر لتلبية احتياج العيد، ما قد تؤثر أيضا في قرار الأفراد بالمشاركة في الاكتتاب.

خلال العام الماضي بلغ عدد الأفراد المشاركين في الطروحات 3.6 مليون فرد، بمتوسط 446.2 ألف للاكتتاب الواحد، كما أن طروحات العام الجاري التي سبق تغطيتها (أفالون فارما، المطاحن الحديثة) كان المتوسط أعلى عند 887 ألف مكتتب للطرح الواحد.

دخول أكثر من طرح في الوقت نفسه، تجعل المستثمر الفرد أمام الاختيار بين هذه الطروحات وعدم الاستفاده من الاكتتاب فيها جميعا، إضافة إلى عدم الاستفادة من رد الفائض لأنها غالبا ما تكون بعد نهاية فترة الاكتتاب لجميع الطروحات.

قبل بداية اكتتاب الأفراد بيومين، سجلت السوق السعودية أدنى تداولات خلال العام الجاري، عند 4.4 مليار ريال، وهي كذلك أدنى من متوسط تداولات العام البالغة 8.4 مليار ريال.

يعد اكتتاب مجموعة فقيه الطبية، أكبر طرح للعام الجاري بقيمة 2.9 مليار ريال، يمثل طرح الأفراد نحو 286.3 مليون ريال، فيما يعد اكتتاب مياهنا ثاني أعلى طرح للأفراد بقيمة 111 مليون ريال، حيث خصصت الشركة 20 % من طرحها لهذه الفئة بخلاف البقية التي خصصت الحد الأدنى 10 %.

وحدة التحليل المالي