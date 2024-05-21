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مجلس إدراة "مبكو" يوصي بتحويل 135.2 مليون ريال إلى بند الأرباح المبقاة

مجلس إدراة "مبكو" يوصي بتحويل 135.2 مليون ريال إلى بند الأرباح المبقاة
«الاقتصادية» من الرياض
  • الثلاثاء 21 مايو 2024 9:30 صباحا
  • حدثت فى الثلاثاء 21 مايو 2024 10:48 صباحا

أوصى مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق " مبكو" اليوم الجمعية العامة بالموافقة على تحويل كامل الاحتياطي النظامي للشركة بمبلغ 135,278,852 ريالا كما في القوائم المالية المنتهية بتاريخ 31/ 12/ 2023 إلى بند الأرباح المبقاة.

وكانت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق قد بدأت مشروع مصنع ورق الكرتون (خط الورق الخامس) بطاقة إنتاجية 450 ألف طن بمبلغ إجمالي 1.78 مليار ريال، تشمل قيمة أرض المشروع، مع معدل عائد داخلي يقدر بـ14.5 %. و42 شهرا للانتهاء من المشروع، عبر تمويل من موارد الشركة الذاتية وقروض بنكية طويلة الأجل من البنوك المحلية ومن استخدام عائدات إصدار الأسهم لصندوق الاستثمارات العامة، على أن ينعكس الأثر المالي على القوائم المالية للربع الرابع 2027.

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