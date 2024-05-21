عمومية "أملاك" تقر زيادة رأس المال 12.5 % لدعم عملياتها التوسعية

وافقت الجمعية العمومية لشركة أملاك العالمية للتمويل، على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة 12.5 % عن طريق منح أسهم مجانية لدعم العمليات التوسعية للشركة وتعزيز ملاءتها ونموها، بعد حصولها على ترخيص لمزاولة أنشطة تمويلية جديدة.

وأوضحت الشركة عبر "تداول"، أن الزيادة تمثل 113.2 مليون ريال ليصبح رأسمالها بعد الزيادة 1.02 مليار ريال، مبينة أنه الزيادة ستتم من خلال رسملة الاحتياطي النظامي البالغ 101.9 مليون ريال ورسملة جزء من الأرباح المبقاة بمبلغ 11.3 مليون ريال ليكون مجموع الزيادة مبلغ 113.2 مليون ريال وذلك بمنح سهم واحد عن كل 8 أسهم مملوكة.

وبينت الشركة أن تاريخ الأحقية في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في "إيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وفي حالة وجود كسور أسهم سيتم تجميعها في محفظة واحدة وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ التحديد.