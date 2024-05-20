صندوق الاستثمارات العامة يطلق شراكة إستراتيجية مع رابطة محترفات التنس

أعلن صندوق الاستثمارات العامة ورابطة محترفات التنس (WTA) اليوم، توقيع شراكة إستراتيجية تمتد لعدة أعوام، تهدف إلى تحقيق طموحهما المشترك بتعزيز نمو رياضة التنس لمصلحة اللاعبات المحترفات عالميا، وتطوير مبادرات تدعم لاعبات التنس على مختلف المستويات.

وسيصبح الصندوق أول "شريك تسمية" في تاريخ الشراكات مع رابطة محترفات التنس، التي سيحمل تصنيفها الرسمي لأفضل لاعبات التنس في العالم اسم الصندوق.

صندوق الاستثمارات العامة يطلق شراكة مع بطولة مدريد المفتوحة لتمكين رياضة التنس وتعزيز استثماراته فيها

وأطلق الصندوق في فبراير الماضي شراكة مماثلة مع رابطة محترفي التنس (ATP)، ليحمل بموجبها التصنيف الرسمي للرابطة اسم الصندوق بوصفه الشريك الرسمي لها.

وأصبح صندوق الاستثمارات العامة من خلال الشراكة الجديدة الشريك العالمي الوحيد الذي يقدم الرعاية لدورات الرابطتين في الوقت نفسه، إضافة إلى مشاركته في البطولات المشتركة بين الرابطتين التي تقام حول العالم في إنديان ويلز، وميامي، ومدريد، وبكين.

وتأتي الشراكة الجديدة بعد الإعلان أخيرا عن استضافة الرياض للبطولة الختامية لموسم تصنيفات رابطة محترفات التنس على مدى السنوات الثلاث المقبلة، التي ستضم أفضل 8 لاعبات تصنيفا في بطولات الفردي والزوجي.

وتضاف الشراكة مع رابطة محترفات التنس إلى جهود الرعاية الأوسع لصندوق الاستثمارات العامة، وتتماشى مع إستراتيجية الصندوق في اختيار مجالات الرعاية التي تركز على الاستثمار في الأفراد والمبادرات والشراكات التي تتبنى الركائز الأربع الاستراتيجية للصندوق: الشمولية والاستدامة والشباب والتكنولوجيا، كما تنسجم الشراكة الجديدة مع عديد من المبادرات الأخرى التي أطلقها الصندوق، التي تركز على تعزيز دور المرأة في عالم الرياضة.

صندوق الاستثمارات العامة يطلق شراكة استراتيجية لتعزيز نمو رياضة التنس العالمية