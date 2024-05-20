السعودية تعمل على خطة لاستقطاب السياح بالتوسع في المطارات السياحية

تعمل السعودية على تنفيذ خطط توسعية في المطارات السياحية بهدف استقطاب أعداد كبيرة من السياح في الداخل والخارج. وقال الرئيس التنفيذي لشركة تجمع مطارات الثاني المهندس علي مسرحي: إن الشركة تعمل على التوسع في المطارات السياحية التي تشمل أبها وجيزان والباحة، وذلك ضمن خطط واضحة توسعية لاستقطاب السياح .

وأوضح خلال حديثه على هامش منتدى مستقبل الطيران اليوم في العاصمة الرياض، أن لديهم في أبها مشروعين، حيث يشمل المشروع الأول توسعة بسيطة للمطار تنتهي في شهر أغسطس من العام الجاري، مشيرا إلى أن مطار أبها الجديد، يستهدف الوصول إلى 10 ملايين مسافر بنهاية 2030 . وأشار إلى أن العمل جار على توسعة مطار الباحة تستهدف الوصول إلى مليون مسافر بنهاية 2025.