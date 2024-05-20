السعودية تعمل على خطة لاستقطاب السياح بالتوسع في المطارات السياحية
تعمل السعودية على تنفيذ خطط توسعية في المطارات السياحية بهدف استقطاب أعداد كبيرة من السياح في الداخل والخارج. وقال الرئيس التنفيذي لشركة تجمع مطارات الثاني المهندس علي مسرحي: إن الشركة تعمل على التوسع في المطارات السياحية التي تشمل أبها وجيزان والباحة، وذلك ضمن خطط واضحة توسعية لاستقطاب السياح.
وأوضح خلال حديثه على هامش منتدى مستقبل الطيران اليوم في العاصمة الرياض، أن لديهم في أبها مشروعين، حيث يشمل المشروع الأول توسعة بسيطة للمطار تنتهي في شهر أغسطس من العام الجاري، مشيرا إلى أن مطار أبها الجديد، يستهدف الوصول إلى 10 ملايين مسافر بنهاية 2030 .وأشار إلى أن العمل جار على توسعة مطار الباحة تستهدف الوصول إلى مليون مسافر بنهاية 2025.
وتقوم شركة تجمع مطارات الثاني التي انطلقت في 1 يناير 2022 بتشغيل وتطوير مطارات السعودية المحلية والإقليمية والسياحية، حيث تستهدف إدارة وتشغيل 22 مطارا في جميع أنحاء السعودية، لتمكين مستهدفات السياحة بالسعودية، والإسهام في تطوير قطاع الطيران. وتضم المطارات التي تديرها وتشغلها الشركة كلا من: مطار العلا الدولي، مطار نجران الدولي، مطار بيشة، مطار عرعر، مطار شرورة، مطار القريات، مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان، مطار الملك سعود بن عبدالعزيز بالباحة، ومطار حائل الدولي، مطار خليج نيوم الدولي، مطار الطائف الدولي، مطار أبها الدولي، مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم، مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز تبوك، مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز بينبع، مطار الوجه، مطار الدوادمي، مطار رفحاء، مطار الجوف الدولي، مطار طريف، مطار وادي الدواسر، ومطار رابغ.