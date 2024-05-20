أول خسائر ربعية لشركة الآمار الغذائية منذ الإدراج

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أرشيف الإقتصادية
الرأي
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إنفوجرافيك
أول خسائر ربعية لشركة الآمار الغذائية منذ الإدراج
أول خسائر ربعية لشركة الآمار الغذائية منذ الإدراج
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الاثنين 20 مايو 2024 8:00 مساء
حدثت فى الاثنين 20 مايو 2024 8:08 مساء
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