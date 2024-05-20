أبل تطلق حملة خصومات قوية على أسعار آيفون في الصين لمنافسة هواوي

أطلقت شركة أبل حملة خصم قوية على موقع "تيمول" الرسمي الخاص بها في الصين، حيث تقدم خصومات تصل إلى 2300 يوان (318 دولارا) على طرز آيفون مختارة.

ويأتي هذا التخفيض الذي يستمر من 20 إلى 28 مايو في الوقت الذي تسعى فيه شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة للدفاع عن مكانتها في سوق الهواتف الذكية المتطورة، حيث تواجه منافسة متزايدة من المنافسين المحليين مثل هواوي.

ويأتي الضغط التنافسي المتزايد على شركة أبل بعد أن طرحت شركة هواوي الشهر الماضي سلسلتها الجديدة من الهواتف الذكية المتطورة، بيرا 70، وقبلها اطلقت هاتف ميتا 60 في أغسطس الماضي.

يبدو أن جهود الخصم السابقة التي بذلتها شركة أبل في فبراير الماضي قد ساعدت الشركة على تخفيف تباطؤ المبيعات في الصين.

وزادت شحنات أبل في الصين بنسبة 12 % في مارس، وفقا لحسابات رويترز المستندة إلى بيانات من الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (CAICT). ويمثل هذا تحسنا كبيرا مقارنة بالشهرين الأولين من عام 2024، عندما شهدت الشركة انخفاضا في المبيعات بنسبة 37%.