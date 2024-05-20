"مطارات القابضة" لـ "الاقتصادية": نعمل على إيجاد رخصة ناقل جوي لمطار الدمام

قال محمد المغلوث الرئيس التنفيذي لشركة مطارات القابضة إن مطارات السعودية تمر بمرحلة تحول والشركة تعمل حاليا على إيجاد رخصة ناقل جوي لمطار الدمام ينظم رحلات إلى داخل وخارج السعودية وسيعلن عن ذلك قريبا، وذلك خلا تصريحات لـ "الاقتصادية" اليوم.

وأكد الرئيس التنفيذي لمطارات القابضة أن ميزانية مطار الدمام الاستثمارية تتجاوز الملياري ريال وسيتم من خلالها دعم وتطوير مشاريع البنية التحتية، مشيرا إلى أن المستهدف من خلال المطار نقل 19 مليون مسافر في 2030.