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  • الصندوق العربي للطاقة يوقع مذكرة تفاهم لتمويل مشاريع "دسر" بقيمة 200 مليون دولار

الصندوق العربي للطاقة يوقع مذكرة تفاهم لتمويل مشاريع "دسر" بقيمة 200 مليون دولار

الصندوق العربي للطاقة يوقع مذكرة تفاهم لتمويل مشاريع "دسر" بقيمة 200 مليون دولار
"الاقتصادية" من الرياض
  • الاثنين 20 مايو 2024 2:15 مساء
  • حدثت فى الاثنين 20 مايو 2024 2:19 مساء

وقع الصندوق العربي للطاقة اليوم مذكرة تفاهم مع الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية "دسر" بهدف تسريع وتسهيل تقديم الصندوق العربي للطاقة تمويلات مرحلية بقيمة تصل إلى 200 مليون دولار لمشاريع الجديدة تنفذها شركة "دسر".
وتسهم هذه الاتفاقية بإطار عملها الموسع في تعزيز مساهمة كل من الصندوق العربي للطاقة و" دسر" في دعم الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتعزيز قطاع التصنيع المحلي وتنويع الاقتصاد.
وقال نيكولا تيفينو، رئيس تمويل المشاريع والتجارة في الصندوق العربي للطاقة: "إننا سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة "دسر" والدخول إلى مرحلة جديدة من التعاون تعزز ازدهار قطاع الطاقة في السعودية، كما تتوافق هذه الشراكة الإستراتيجية مع خططنا لاستثمار ما يصل إلى  مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة لدعم تحول قطاع الطاقة، مع التركيز على مجال إزالة الكربون والتقنيات ذات الصلة."
ومن جهته، قال عمر القرعاوي، مدير الشؤون المالية والمحاسبة في "دسر": "نحن مسرورون بتوقيع هذه الاتفاقية مع الصندوق العربي للطاقة، والتي من خلالها يمكن أن تكشف عن عديد من الفرص التعاونية لتعظيم أثر استثماراتنا في نمو وتقدم الاقتصاد الوطني، حيث تهدف كل من "دسر" والصندوق العربي للطاقة من خلال هذه الاتفاقية إلى دفع جهودهما المشتركة للاستفادة من الاستثمارات الصناعية الإستراتيجية والمستدامة."

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