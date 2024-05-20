"الرياض المالية" توصي بالحياد لسهم "أسمنت ينبع" وتحدد المستهدف عند 31 ريالا

أوصت شركة "الرياض المالية"، بالحياد لسهم شركة "أسمنت ينبع" إحدى شركات قطاع المواد الأساسية، محددة سعره المستهدف خلال 12 شهرا القادمة عند 31 ريالا.

ويتداول السهم في الوقت الحالي بأقل من السعر المستهدف بنحو 6 % عند 29.20 ريال.

أشارت "الرياض المالية" في تقرير حديث، إلى أن الشركة قد حققت صافي الربح أعلى من التوقعات بقيمة 58 مليون ريال بارتفاع 14 % على أساس سنوي، التي جاءت أعلى من التوقع البالغ 38 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري.

كانت "أسمنت ينبع" قد حققت أيضا إيرادات أعلى من التوقعات خلال الربع الأول عند 234 مليون ريال، بارتفاع 5 % على أساس سنوي لتكون أعلى من التوقعات، التي قدرت بنحو 215 مليون ريال، بعد الزيادة التي شهدها متوسط مزيج أسعار البيع بنسبة 7 % لتصل إلى 176 ريالا للطن.