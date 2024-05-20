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بريطانيا ليس لديها جدول زمني واضح لتطبيق القيود الحدودية رغم "بريكست"

بريطانيا ليس لديها جدول زمني واضح لتطبيق القيود الحدودية رغم "بريكست"
"رويترز"
لندن : د ب أ
  • الاثنين 20 مايو 2024 9:15 صباحا
  • حدثت فى الاثنين 20 مايو 2024 10:22 صباحا

قالت هيئة مراجعة وطنية اليوم إن الحكومة البريطانية ليس لديها جدول زمني واضح لتطبيق قيود حدودية بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي .

وذكرت وكالة "بي ايه ميديا" البريطانية أن بريطانيا كانت قد قالت إنها تأمل في أن تحظى بالحدود الأكثر فاعلية في العالم بحلول 2025، ولكن هيئة المراجعة قالت إن الإستراتيجية تفتقر للجدول الزمني الواضح وخطة تسلم متكاملة بين هيئات الحكومة، مع إدارات منفردة مسؤولة عن تطبيق جوانب مختلفة.

كما قالت الهيئة إن التغيرات المتكررة على خطة تطبيق قيود كاملة على الواردات وإرجاء تنفيذها أدى لشعور الشركات بالغموض إضافة إلى تكاليف إضافية على الحكومة والموانئ.

وأوضحت الهيئة أنه منذ انتهاء الفترة الانتقالية في نهاية 2020، أرجأت الحكومة خطتها خمسة مرات، وأنفقت أموالا على البنية التحتية وطواقم العمل، في النهاية ظهر أنه ليست هناك حاجة لها.

ويشار إلى أنه حاليا يتم تنفيذ نظام قيود جزئي على الواردات. وتعتزم الحكومة تطبيق معظم القيود المتبقية خلال عام 2024، ولكن لم يتضح بعد متى سيتم تطبيق كامل القيود.

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