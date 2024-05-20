المركزي الصيني يثبت سعر الفائدة الأولية للقروض ذات العام الواحد عند مستوى 4.45%

ثبت بنك الشعب الصيني "البنك المركزي" اليوم سعر الفائدة الأولية للقروض ذات العام الواحد عند مستوى 4.45 % دون تغيير، مقارنة بمستواه في الشهر السابق.

كما أبقى البنك على سعر الفائدة على القروض ذات الخمسة أعوام والذي تستخدمه الكثير من البنوك كأساس لتحديد فائدة التمويل العقاري عند مستوى 3.95 %، بحسب مركز تمويل الإنتربنك الوطني في الصين.

وفي فبراير الماضي خفض بنك الشعب سعر الفائدة على القروض الخمسية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.95 %، وكان أكبر خفض له خلال السنوات الأخيرة، في حين لم تتغير فائدة قروض العام الواحد في فبراير الماضي.

وأشارت وكالة أنباء الصين "شينخوا" إلى أن الأسواق كانت تتوقع خفض فائدة القروض الخمسية لدعم سوقي الائتمان والعقارات، وتقليل تكلفة تمويل الشركات والأفراد، والإسهام في تعافي الاقتصاد الصيني بشكل مطرد.

يذكر أن البيانات الشهرية تحدد أسعار الفائدة الاسترشادية للبنوك على أساس الفائدة في عمليات السوق المفتوحة للمركزي الصيني خاصة آلية الإقراض متوسطة الأجل.