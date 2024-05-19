الاستئناف على الرخصة الآسيوية والعقوبات تصل إلى 1.5 مليون ريال

تستقبل لجنة التراخيص في رابطة الدوري السعودي للمحترفين غدا استئناف الأندية التي فشلت في الحصول على رخصة النسخة المقبلة المحلية والآسيوية، مقابل رسم مالي يبلغ 50 ألف ريال على كل ناد.

وأعلنت لجنة التراخيص في الـ16 من الشهر الجاري حصول 8 أندية من أصل 18 ناديا على الرخصة الآسيوية لاستيفائها المعايير الإلزامية المنصوص عليها في لائحة تراخيص الأندية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي، إضافة لعدم منحها 10 أندية بسبب عدم استيفائها المعايير، وهي: أبها، الفيحاء، الرائد، الطائي، الخليج، الأخدود، الوحدة، الفتح، الرياض، والحزم.

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وينتظر أن تعاقب لجنة التراخيص بعد انتهاء مراحل الاستئناف، الأندية التي تفشل في عدم استيفاء من (1 ـ 5) من معايير الدرجة (A) بغرامة مالية قدرها 400 ألف ريال، عدم استيفاء من (6 ـ 10) من معايير الدرجة (A) بغرامة مالية قدرها 800 ألف ريال، عدم استيفاء (من 11 فأكثر) من معايير الدرجة (A) بغرامة مالية قدرها مليون و500 ألف ريال، عدم استيفاء من (1 ـ 5) من معايير الدرجة (B) بغرامة مالية قدرها 200 ألف ريال، عدم استيفاء (من 6 فأكثر) من معايير الدرجة (B) بغرامة مالية قدرها 400 ألف ريال، على أن تتضاعف في الموسم المقبل.

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