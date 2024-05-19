مسؤول إيراني: المعلومات الواردة من موقع تحطم طائرة رئيسي مقلقة

تعرضت طائرة هليكوبتر تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لـ "هبوط صعب" اليوم الأحد، بعد أن كان مسافرا إلى محافظة أذربيجان الشرقية في إيران.

وقال التلفزيون الرسمي إن الحادث وقع بالقرب من مدينة جلفا الواقعة على الحدود مع دولة أذربيجان، على بعد حوالي 600 كيلومتر (375 ميلاً) شمال غرب العاصمة الإيرانية طهران.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إيرنا) أن يرافق رئيسي كلا من: حسين أمير وزير الخارجية وحاكم مقاطعة أذربيجان الشرقية الإيرانية ومسؤولين آخرين وحراس شخصيين.

وأكد مسؤول إيراني لرويترز، أن المعلومات الواردة من موقع التحطم مقلقة للغاية، وقال "حياة الرئيس رئيسي ووزير الخارجية في خطر عقب حادث طائرة هليكوبتر".

وقال أحمد وحيدي وزير الداخلية في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي إن "الرئيس الموقر ورفاقه كانوا في طريق عودتهم على متن بعض المروحيات واضطرت إحدى المروحيات إلى الهبوط اضطراريا بسبب سوء الأحوال الجوية والضباب".

وأضاف: "فرق الإنقاذ المختلفة في طريقها إلى المنطقة، ولكن بسبب سوء الأحوال الجوية والضباب، قد يستغرق الأمر بعض الوقت للوصول إلى المروحية".

وأكد التلفزيون الرسمي إن رجال الإنقاذ كانوا يحاولون الوصول إلى الموقع، لكن الظروف الجوية السيئة أعاقتهم حيث تم الإبلاغ عن هطول أمطار غزيرة وضباب مع بعض الرياح.