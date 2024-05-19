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  • "سليمان الحبيب" توزع 1.17 ريال للسهم أرباح للربع الأول

"سليمان الحبيب" توزع 1.17 ريال للسهم أرباح للربع الأول

"سليمان الحبيب" توزع 1.17 ريال للسهم أرباح للربع الأول
"الاقتصادية" من الرياض
  • الأحد 19 مايو 2024 9:45 صباحا
  • حدثت فى الأحد 19 مايو 2024 10:17 صباحا

قرر مجلس إدارة الدكتور سليمان الحبيب المتخصصة في القطاع الصحي توزيع 1.17 ريال للسهم كأرباح للربع الأول من العام الجاري تمثل 11.7 % من رأس المال.

وقالت الشركة في بيان إن إجمالي المبلغ الموزع يبلغ 409.5 مليون ريال على 350 مليون سهم، على أن تكون الأحقية بنهاية تداول يوم الخميس المقبل، فيما سيكون تاريخ التوزيع الإثنين 10 يونيو.

وكانت الشركة قد حققت صافي ربح بلغ 551 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري بارتفاع 12.6 % عن الفترة المماثلة من العام الماضي، ويعود ذلك بشكل رئيس نتيجة لنمو الإيرادات، والزيادة في أعداد المراجعين.

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