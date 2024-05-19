ارتفاع مبيعات العقارات تصعد بأرباح "دار الأركان" 30 % خلال الربع الأول

ارتفع صافي أرباح شركة دار الأركان التي تعمل في مجال التطوير العقاري، بأكثر من 30.5 % خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي، جراء ارتفاع مبيعات العقارات وتراجع تكاليف التشغيل.

وقالت الشركة عبر بيان في "تداول" اليوم، إنها سجلت صافي ربح فصلي بلغ 153.6 مليون ريال مقارنة بالفترة من المماثلة من العام الماضي البالغ صافي الربح فيها 117.6 مليون ريال.

وعزت "دار الأركان" سبب الارتفاع في صافي الربح إلى تراجع تكاليف التشغيل، وارتفاع مبيعات العقارات والإيرادات الأخرى غير التشغيلية والمحققة من المرابحات الاسلامية، والتي عوضت انخفاض إيرادات الاستثمار في الشركات الزميلة وارتفاع أباء التمويل وكان لذلك أثرا في صافي الربح.

وارتفعت إيرادات الشركة للربع الأول من العام الجاري بنحو 13 % على أساس سنوي لتبلغ 865 مليون ريال، وذلك جراء تراجع ارتفاع مبيعات العقارات.