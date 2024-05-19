المسلسلات ترفع صادرات كوريا الشهرية من المكرونة لأكثر من 100 مليون دولار

تجاوزت صادرات كوريا الجنوبية من المكرونة سريعة التحضير 100 مليون دولار لأول مرة الشهر الماضي، ويرجع ذلك لتزايد شعبية الثقافة والطعام الكوري.

وذكرت وكالة "يونهاب" أن مكتب الجمارك الكوري أفاد بأن صادرات المكرونة سريعة التحضير الكورية سجلت 108.6 مليون دولار خلال أبريل الماضي، بارتفاع 46.8 % على أساس سنوي، لتنمو بذلك بأسرع وتيرة منذ مايو 2022، وأفاد مكتب الجمارك بأن هذه أول مرة يتجاوز فيها حجم الصادرات الشهري 100 مليون دولار.

يشار إلى أن صادرات المكرونة سريعة التحضير تسجل ارتفاعا مستمرا منذ 2015، ومن المتوقع أن تصل لمستوى مرتفع جديد في ظل شعبية الأفلام والمسلسلات والموسيقى الكورية، إضافة إلى ارتفاع الطلب على المنتجات الغذائية سريعة التحضير ومعقولة التكلفة في ظل ارتفاع التضخم.

وكانت صادرات المكرونة قد سجلت ارتفاعا قياسيا في 2023 بلغ 952 مليون دولار، بارتفاع 24.4 % مقارنة بـ 2022، فيما يتوقع أن تتجاوز صادرات 2024 المليار دولار.