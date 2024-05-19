أنت هنا

  • الشركات
  • مكاسب بيع العقارات ترفع أرباح "المملكة القابضة" 14.6 % خلال الربع الأول

مكاسب بيع العقارات ترفع أرباح "المملكة القابضة" 14.6 % خلال الربع الأول

مكاسب بيع العقارات ترفع أرباح "المملكة القابضة" 14.6 % خلال الربع الأول
"الاقتصادية" من الرياض
  • الأحد 19 مايو 2024 8:15 صباحا
  • حدثت فى الأحد 19 مايو 2024 10:05 صباحا

قفز صافي أرباح شركة المملكة القابضة التي تعمل في عدة قطاعات كالترفيه والإعلام والتكنولوجيا والطيران، بأكثر من 14.6 % خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي، جراء ارتفاع مكاسب من بيع عقارات استثمارية، وزيادة الحصة من نتائج الشركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية.

وقالت الشركة عبر بيان في "تداول" اليوم، إنها سجلت صافي ربح فصلي بلغ 196.2 مليون ريال مقارنة بالفترة من المماثلة من العام الماضي البالغ صافي الربح فيها 170 مليون ريال.

وعزت "المملكة القابضة" سبب الارتفاع في صافي الربح إلى زيادة مكاسب من بيع عقارات استثمارية، وارتفاع في الحصة من نتائج الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، كما أن انخفاض النفقات المالية مصاريف ضريبة الاستقطاع وضريبة الدخل أسهم في ارتفاع صافي الدخل، إضافة إلى زيادة إيرادات التمويل.

فيما تراجعت إيرادات الشركة للربع الأول من العام الجاري بنحو 16 % على أساس سنوي لتبلغ 564.4 مليون ريال، وذلك جراء تراجع إيرادات توزيعات الأرباح وانخفاض إيرادات الفنادق والإيرادات التشغيلية الأخرى.

سمات

الأكثر قراءة

الأكثر قراءة

الشركات

الشركات

"سليمان الحبيب" توزع 1.17 ريال للسهم أرباح للربع الأول

19 مايو 2024
الشركات

ارتفاع مبيعات العقارات تصعد بأرباح "دار الأركان" 30 % خلال الربع الأول

19 مايو 2024
الشركات

«الوطني لإدارة الثروات-السعودية» تعزز مكانتها كمزود رائد في القطاع بأصول 3.1 مليار ريال

19 مايو 2024
الشركات

"السعودية للشحن" تحقق نموا في أحجام الشحن خلال الربع الأول 2024

16 مايو 2024
الشركات

مستثمرو البيع على المكشوف يحققون مكاسب من تراجع «بن داوود» بالنسبة الدنيا

16 مايو 2024
الشركات

وضع حجر الأساس لمشروع مناولة الحبوب في ميناء جازان التابع لـ "المتحدة للأعلاف"

16 مايو 2024