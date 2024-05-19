مكاسب بيع العقارات ترفع أرباح "المملكة القابضة" 14.6 % خلال الربع الأول

قفز صافي أرباح شركة المملكة القابضة التي تعمل في عدة قطاعات كالترفيه والإعلام والتكنولوجيا والطيران، بأكثر من 14.6 % خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي، جراء ارتفاع مكاسب من بيع عقارات استثمارية، وزيادة الحصة من نتائج الشركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية.

وقالت الشركة عبر بيان في "تداول" اليوم، إنها سجلت صافي ربح فصلي بلغ 196.2 مليون ريال مقارنة بالفترة من المماثلة من العام الماضي البالغ صافي الربح فيها 170 مليون ريال.

وعزت "المملكة القابضة" سبب الارتفاع في صافي الربح إلى زيادة مكاسب من بيع عقارات استثمارية، وارتفاع في الحصة من نتائج الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، كما أن انخفاض النفقات المالية مصاريف ضريبة الاستقطاع وضريبة الدخل أسهم في ارتفاع صافي الدخل، إضافة إلى زيادة إيرادات التمويل.

فيما تراجعت إيرادات الشركة للربع الأول من العام الجاري بنحو 16 % على أساس سنوي لتبلغ 564.4 مليون ريال، وذلك جراء تراجع إيرادات توزيعات الأرباح وانخفاض إيرادات الفنادق والإيرادات التشغيلية الأخرى.