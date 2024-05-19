«الوطني لإدارة الثروات-السعودية» تعزز مكانتها كمزود رائد في القطاع بأصول 3.1 مليار ريال

- السديري: الشركة الأكثر ارتفاعا في الأصول المدارة محليا بنسبة 1004% خلال الربع الرابع 2023

- نمو الأصول المدارة دليل على مدى الثقة التي باتت الشركة تحظى بها في السوق السعودية

- النجاحات تبرهن سلامة نظرة مجموعة بنك الكويت الوطني بأن السعودية تشكل سوقا واعدا

- خطى ثابتة لتعزيز بصمتنا في السوق السعودية عبر مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة

- "الوطني للثروات" تبتكر إستراتيجية لكل عميل وفقاً لاحتياجاته وأهدافه المالية الخاصة

تعزز شركة الوطني لإدارة الثروات-السعودية، مكانتها كمزود رائد لحلول إدارة الثروات في السعودية، بفضل الأداء الاستثنائي الذي تحققه وبما يتماشى مع خططها الاستراتيجية الرامية إلى توسيع تواجدها وخدماتها بشكل كبير في السوق منذ 6 سنوات.

وتصدرت الشركة قائمة الشركات الأكثر ارتفاعاً من حيث حجم الأصول المدارة خلال الربع الرابع من العام 2023 بين المؤسسات المالية المرخص لها بممارسة نشاط إدارة الأصول من قبل هيئة السوق المالية السعودية، وذلك في تأكيد جديد على نجاح مجموعة "الوطني للثروات" في تعزيز حضورها في المملكة.

ووفقاً لتقرير أعدته الهيئة عن أعمال المؤسسات المالية المرخصة من قبلها خلال الربع الرابع من العام الماضي، قفزت الأصول التي تديرها شركة الوطني لإدارة الثروات، التابعة لمجموعة بنك الكويت الوطني، بنحو 1004% وبما قيمته 2.819 مليار ريال سعودي، خلال 3 أشهر لتصل إلى 3.1 مليار ريال في نهاية عام 2023 مقارنة بمستواها في نهاية الربع الثالث من العام نفسه البالغ 280.8 مليون ريال.

نظرة إستراتيجية

قال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الوطني لإدارة الثروات-السعودية، مساعد السديري "نسير بخطى ثابتة نحو تعزيز بصمتنا في السوق السعودية عبر تقديم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة والمتقدمة في مجال إدارة الثروات".

وأشار السديرى إلى أن الشركة تعمل على أن تكون الخيار الأول والموثوق في حلول إدارة الثروات في السوق السعودية من خلال نطاق واسع من عملياتها الذي يشمل إدارة الثروات وإدارة الأصول والخدمات الاستثمارية والوساطة المالية.

وأضاف أن القفزة التي حققتها الشركة في نمو حجم الأصول المدارة تبرهن بوضوح على مدى الثقة التي باتت الشركة تحظى بها في السوق السعودية، نتيجة استمرارها في تقديم منتجات وخدمات مميزة ومبتكرة للعملاء من الأفراد والعائلات ذوي الملاءة المالية منذ تدشين أعمالها في المملكة عام 2018، كما تؤكد على حصافة النظرة الإستراتيجية لمجموعة بنك الكويت الوطني عند تأسيس الشركة بأن السوق السعودية يمثل سوقاً واعداً للنمو والازدهار في مجال إدارة الثروات".

واستطاعت مجموعة "الوطني للثروات" أن تحقق مكانة متميزة عبر تقديمها خدمات فريدة تتجاوز حدود الاستثمار وتشمل خدمات إدارة الأصول والتداول والإقراض والودائع والاستشارات المالية وغيرها من الخدمات المخصصة والمبتكرة للأفراد والعائلات من ذوي الملاءة المالية العالية، التي يقدمها فريق متخصص من خبراء إدارة الثروات يتكون من أكثر من 125 من خبراء الاستثمار والوسطاء و75 مديراً للعلاقات.

وأفاد السديري بأن مجموعة "الوطني للثروات" عموماً تستمد قوتها من ارتباطها بمجموعة بنك الكويت الوطني الرائدة إقليمياً وعالمياً، مشيراً إلى أن ذلك الارتباط يمثل دافعاً لشركة الوطني لإدارة الثروات لتحقيق أداء أفضل وتقديم خدمات ومنتجات مبتكرة تسعى لأن تفوق توقعات العملاء.

وذكر "نحن لا نقدم حلولاً معلّبة بل نبتكر إستراتيجية إدارة ثروات مصممة خصيصاً لكل عميل وفقاً لاحتياجاته وأهدافه المالية الخاصة، يقدمها فريق متخصص من خبراء إدارة الثروات مع مجموعة من المزايا الاستثنائية التي تهدف لجعل تجربة عملائنا لا مثيل لها".

حضور عالمي

السديري أكد أن شركة الوطني لإدارة الثروات تستفيد من تعزيز مجموعة "الوطني للثروات" التي أطلقت علامتها التجارية الجديدة مؤخراً حضوراً عالمياً عبر شبكة واسعة من العمليات المتكاملة، وذلك من خلال تواجدها في 9 مدن تتوزع على 5 دول حول العالم.

ونوه إلى أن "الوطني للثروات" التي تضم تحت مظلتها أيضاً كلاً من شركة الوطني للاستثمار والوطني للخدمات المصرفية الخاصة (سويسرا)، إلى جانب بنك الكويت الوطني الدولي (لندن) وشركة الوطني للوساطة المالية، تعتبر الأكبر في الكويت ومن الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال إدارة الثروات بأصول مدارة تخطت قيمتها الـ20 مليار دولار في نهاية العام الماضي.

وتعمل المجموعة على الاستفادة من معرفتها الواسعة بالسوق وانتشارها العالمي المتميز والتزامها بالابتكار في إستراتيجيات الاستثمار، لمساعدة عملائها على تحقيق أهدافهم المالية طويلة المدى بثقة لا تتزعزع، في الوقت الذي تمتلك فيه "الوطني للثروات" شراكات قيمة مع جي بي مورغان لإدارة الأصول وإنتيرفيست من شأنها تعزيز ما تقدمه في جوانب متعددة، بما في ذلك الخدمات الاستشارية وتطوير الحلول الاستثمارية الجديدة.

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