محتوى منصة "ريديت" للتواصل الاجتماعي سيصبح متاحا لـ"اوبن ايه آي"

ستتيح منصة "ريديت" للتواصل الاجتماعي تبادل محتوى منصتها مع شركة "اوبن ايه آي" بهدف تدريب نماذجها من الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهي خطوة مهمة للشركة التي يتهمها عدد كبير من المؤلفين والناشرين بسرقة المحتوى المنشور عبر الإنترنت لابتكار برنامجها "تشات جي بي تي".

وأعلنت الشركتان عن الاتفاقية من دون التطرق إلى قيمتها.

وينص الاتفاق على إمكانية أن تستخدم "اوبن ايه آي" الرسائل والمحادثات المنشورة لحظة بلحظة في "ريديت" لإثراء خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدية الخاصة بها بالمعلومات.

في المقابل، ستضيف "ريديت" أدوات ذكاء اصطناعي إلى منصتها للمستخدمين والمشرفين، وهي ميزات ستعتمد على نماذج "اوبن ايه آي".

وقال رئيس "ريديت" ستيف هفمان في بيان "باتت ريديت إحدى أكبر الأرشيفات المفتوحة للمحادثات البشرية الأصلية والمحدّثة دائماً بشأن مختلف المواضيع".

وتابع إن "إضافة التبادلات إلى تشات جي بي تي سيساعد الأشخاص في العثور بسهولة أكبر على ما يبحثون عنه في الإنترنت، ويساعد المتابعين الجدد في العثور على ما يهمّهم في ريديت".

كذلك، ستصبح "اوبن ايه آي" شريكا إعلانيا لـ"ريديت". وسبق للمنصة أن وقّعت اتفاقية مماثلة مع "جوجل" في فبراير.

تأسست الشبكة الاجتماعية عام 2005 وأدرجت في البورصة في مارس الفائت. وتضم نحو 100 ألف منتدى وأكثر من 267 مليون مستخدم أسبوعياً.