أنت هنا

  • الأخبار
  • السعودية تناقش تنمية الصادرات غير النفطية وزيادة التبادل التجاري مع الولايات المتحدة

السعودية تناقش تنمية الصادرات غير النفطية وزيادة التبادل التجاري مع الولايات المتحدة

السعودية تناقش تنمية الصادرات غير النفطية وزيادة التبادل التجاري مع الولايات المتحدة
الرياض: واس
  • الخميس 16 مايو 2024 10:30 مساء
  • حدثت فى الخميس 16 مايو 2024 10:36 مساء

بحثت المملكة العربية السعودية مع الولايات المتحدة الأمريكية اليوم التعاون المشترك في مجالات الطاقة النظيفة والمعادن الحرجة والتعدين، إضافة إلى مناقشة زيادة التبادل التجاري وتنمية الصادرات غير النفطية بين البلدين.
وتطرقت المباحثات إلى تشجيع الاستثمار في مشاريع التعدين في البلدين، وتعزيز التعاون في قطاع التعدين المستدام، بما يتماشى مع أهداف مبادرة السعودية الخضراء التي تهدف إلى التصدي لتحديات تغير المناخ، وحماية البيئة، وتعزيز الاستدامة.
 جاء ذلك خلال اجتماع وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف مع وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم خلال زيارتها الرسمية للمملكة.

سمات

الأكثر قراءة

الأكثر قراءة

الأخبار

الأخبار

«كفاءة الإنفاق» لـ «الاقتصادية»: سوق إلكترونية لشراء منتجات الجهات الحكومية عبر «اعتماد»

16 مايو 2024
الأخبار

"أبشر" يمكن المستفيدين من الإبلاغ عن عمليات الاحتيال المالي على بطاقات "مدى" 

16 مايو 2024
الأخبار

تراجع إنفاق المستهلكين في السعودية على المطاعم والمقاهي 13 % في أسبوع

16 مايو 2024
الأخبار

القمة العربية تؤكد على تطوير التعاون في مجال التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي

16 مايو 2024
الأخبار

"موديز" تؤكد تصنيف الكويت الائتماني عند A1

16 مايو 2024
الأخبار

ولي العهد يلتقي الرئيس السوري وملك الأردن على هامش القمة العربية في البحرين

16 مايو 2024