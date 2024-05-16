السعودية تناقش تنمية الصادرات غير النفطية وزيادة التبادل التجاري مع الولايات المتحدة

بحثت المملكة العربية السعودية مع الولايات المتحدة الأمريكية اليوم التعاون المشترك في مجالات الطاقة النظيفة والمعادن الحرجة والتعدين، إضافة إلى مناقشة زيادة التبادل التجاري وتنمية الصادرات غير النفطية بين البلدين.

وتطرقت المباحثات إلى تشجيع الاستثمار في مشاريع التعدين في البلدين، وتعزيز التعاون في قطاع التعدين المستدام، بما يتماشى مع أهداف مبادرة السعودية الخضراء التي تهدف إلى التصدي لتحديات تغير المناخ، وحماية البيئة، وتعزيز الاستدامة.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف مع وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم خلال زيارتها الرسمية للمملكة.