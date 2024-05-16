منصة في السعودية لابتكار حلول لتحديات رواد الأعمال باستخدام الذكاء الاصطناعي

أنشأت مسك الريادة -أحد مسارات مؤسسة محمد بن سلمان "مسك"- هاكاثون الذكاء الاصطناعي التوليدي NextGen AI منصة تجمع التقنيين الشباب لابتكار حلول للتحديات التي تواجه رواد الأعمال باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك على مدى يومين في مقر "ملتقى المدينة" بمدينة محمد بن سلمان غير الربحية "مدينة مسك" بالرياض. وحددت تحديات الهاكاثون من خلال ورش عمل مع خبراء ومناقشات مع مؤسسين وشركاء لعدد من مستفيدي الشركات المليارية.

ومن بين أكثر من 700 متقدم، تم اختيار 150 مشاركا، 30 % منهم إناث، من المختصين في مجالات البرمجة والبيانات والذكاء الاصطناعي، و30 فريقا يضم 10 جنسيات مختلفة بعد مرحلة التصفية التي تستهدف وجود مشاركين ذوي كفاءة عالية.

وتأتي مشاركة عدد من الشركات التقنية الناشئة في الهاكاثون للعمل على بلورة الأفكار وتصميم الحلول بدعم وإرشاد وتوجيه نخبة من الخبراء والمختصين العالميين التي ضمت أعضاء من جهات مختلفة منها: شركات BeMyApp و"لوسيديا" و"كلاسيرا" و"رمادا آي كيو"، وذلك في إطار سعي المنافسة إلى تزويد الشباب المشاركين بالأدوات اللازمة لتطوير الحلول والمنتجات وعرضها على لجنة تحكيم مختصة.

وحمل "هاكاثون الذكاء الاصطناعي التوليدي" عدة مزايا في بناء المشاريع إلى جانب مساعدة الخبراء والمرشدين في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي بهدف توفير فرصة فريدة لتسخير مكامن قوة أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والعمل على تحسين النماذج الأولية السريعة، وإيجاد حلول تطويرية رائدة تسهم في تعزيز إنتاجية الأعمال وصناعة القرارات المستندة على البيانات.

وتمثلت مخرجات الهاكاثون بإنتاج أكثر من 27 مشروعا متنوعا، كما حصلت 3 فرق منها على جوائز المسابقة، حيث فاز بجائزة المركز الأول: فريق "تمام" الذي قدم نموذج ذكاء اصطناعي للالتزام المالي والمراجعة وفقا لأنظمة البنك المركزي السعودي، فيما حصل على المركز الثاني فريق WeServe الذي عمِل على صياغة نموذج ذكاء اصطناعي يحاكي مقدمي الخدمات في قطاع الأطعمة والمشروبات، وفاز بالمركز الثالث فريق "خلاصة" عبر تقديمه نموذج ذكاء اصطناعي لتلخيص الأوراق البحثية العلمية وتقارير الأعمال والخروج بملخصات تنفيذية.

وتواصل مؤسسة محمد بن سلمان جهودها نحو دعم وتمكين المبتكرين ورواد الأعمال، وذلك عبر مسار "مسك الريادة" الذي تعمل مبادراته على تشجيع رواد الأعمال على إطلاق شركاتهم الناشئة، إضافة إلى دعمهم في النمو والتوسع. كما تتيح مؤسسة مسك دورات مختصة في "مدرسة مسك لرواد الأعمال" ومساعدة الشباب على تحويل أفكارهم إلى خطة عمل ومنتج أولي قابل للتطبيق عبر برنامجي "مسك الانطلاق" و"سبارك".