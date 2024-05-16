«الآسيوي» يلغي القيود عن كباره ويكشف شعارات 4 بطولات

صوت الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم لمصلحة إلغاء القيود المفروضة على فترات ولاية الرئيس وكبار مسؤوليه، ما يسمح لهم بتولي المناصب إلى أمد غير محدود وإلغاء الإصلاحات التي أدخلت بعد فضائح هزت الاتحاد الدولي للعبة قبل عقد من الزمن.

وقرر الاتحاد الآسيوي خلال جمعيته العمومية المنعقدة في بانكوك، إلغاء القواعد المقيدة لفترات الرئيس وأعضاء مكتبه التنفيذي بحد أقصى لـ 3 ولايات من 4 سنوات.

ويعبد هذا الإلغاء الطريق لرئيس الاتحاد الشيخ البحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة (58 عاما) الذي يخوض حاليا ولايته الثالثة، لإعادة انتخابه في 2027.

وقال بن إبراهيم في بيان: إن التعديلات "مؤشر واضح لنيتنا في ضمان أن نبقى اتحادا نموذجيا يواصل التمسك بأعلى المعايير الأخلاقية وأفضل ممارسات الحوكمة للأجيال المقبلة في لعبتنا العظيمة".

ومن بين 47 عضوا منضويا في الاتحاد الآسيوي، عارضت أستراليا والأردن تعديل القانون الذي اقترحه لبنان، أوزبكستان، السعودية وقطر.

إلى ذلك، انتخبت الجمعية العمومية في الاتحاد الآسيوي عضوين جديدين بالتزكية في المكتب التنفيذي للفترة المتبقية من دورة 2023 إلى 2027 وجرى انتخاب ميجونا محمد الييفا من طاجيكستان عضوا في المكتب التنفيذي عن منطقة وسط آسيا، بينما تم انتخاب الكوري مونج جيو-تشونج عضوا في المكتب التنفيذي عن منطقة الشرق.

في شأن آخر، كشف الاتحاد الآسيوي عن الشعارات والعلامات الجديدة لمسابقات الأندية المطورة، وهي: دوري أبطال آسيا للنخبة، دوري أبطال آسيا للسيدات، دوري أبطال آسيا 2، ودوري التحدي الآسيوي. التي تبدأ من موسم 2024 ـ 2025.

وكان الاتحاد الآسيوي قد أعلن الهيكل الجديد لمسابقات الأندية الآسيوية، وتتضمن أربع مسابقات، خلال ديسمبر 2022، وتم إعلان أسماء هذه البطولات في أغسطس 2023، حيث سيقوم بتخصيص أكبر استثمار له على الإطلاق في التاريخ لمصلحة الأندية والاتحادات الأعضاء المشاركة التي ستستفيد من الزيادات في الجوائز المالية ومخصصات السفر.

وسيتضمن دوري أبطال آسيا للنخبة أفضل 24 ناديا في القارة، بينما من المقرر أن يضم دوري أبطال آسيا للسيدات 12 ناديا، ويتضمن دوري أبطال آسيا 2 مشاركة 32 ناديا، في حين يتنافس 20 فريقا في دوري التحدي الآسيوي.