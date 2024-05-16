مصادر لـ «الاقتصادية»: 15 شركة عالمية تتنافس لإنتاج مسابقات كرة القدم السعودية

قالت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة أن شركة بيت الدوري التجارية - الشركة التي تدير العمليات الإعلامية للرياضة السعودية - طرحت كراسة مشروع إنتاج مباريات كرة القدم السعودية لمدة أربعة أعوام بدءا من الموسم المقبل 2024 - 2025 أمام الشركات العالمية الراغبة في المنافسة على المشروع.

وكشف المصادر أن الشركة تلقت عروض أسعار من أكثر من 15 شركة عالمية، ذات خبرة طويلة في إنتاج مناسبات كروية عالمية منها الدوري الإنجليزي، والإسباني.

وبحسب بيانات رابطة دوري المحترفين السعودي فإن بث المباريات يصل إلى 160 دولة حول العالم، ما أسهم في إقبال الشركات العالمية على الفوز بإنتاج الدوري بعد أن كان لا يتقدم له سوى شركات محلية وإقليمية. وقدر مختصون القيمة المالية لكراسة إنتاج مباريات الموسم السعودي في العام الواحد بمبلغ لا يقل عن 120 مليون ريال وإجمالي 480 مليون ريال لمدة 4 أعوام.

واشتملت الكراسة على 358 مباراة خلال الموسم الواحد من ضمنها 306 مباريات لدوري المحترفين السعودي، 31 مباراة في كأس خادم الحرمين الشريفين، 3 مباريات للسوبر السعودي، و18 مباراة للمنتخبات السعودية. بينما تضمنت إنتاج 8 أحداث متعلقة بمناسبات رياضية متنوعة.

وبحسب وثيقة رسمية اطلعت عليها "الاقتصادية" صنفت الكراسة مباريات الموسم الى أربع فئات، الأعلى هي A++ ب28 كاميرا، يليها A+ 25 كاميرا، ثم A بـ 24 كاميرا، وB 18 كاميرا.

وتتضمن فئة A++ المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين، نهائي السوبر السعودي، ومباراة تتويج بطل الدوري، إضافة إلى ثلاث مباريات للمنتخب السعودي.

بينما A+ تشمل على 30 مباراة في الدوري وهي مباريات الديربي والكلاسيكو، إضافة الى مباراة الجولة وأيضا مباريات نصف نهائي كأسي الملك والسوبر و5 مباريات للمنتخبات السعودية. أما فئة A فتم تخصيصها لـ 160 مباراة في الدوري، 4 مباريات في ربع نهائي كأس الملك، و5 مباريات للمنتخبات السعودية. وأخيرا فئة B بـ 115 مباراة في الدوري و24 مباراة في دور الـ32 والـ16 ضمن منافسات كأس الملك، و5 مباريات للمنتخب السعودي.

وتناولت الكراسة وتناولت الكراسة السعة المقعدية لكل ملاعب السعودية المعتمدة للمباريات، كملعب مدينة الملك فهد الرياضية (51671 مقعدا)، ملعب الأمير فيصل بن فهد (18063)، ملعب الأول بارك (24000)، ملعب الشباب (15000)، ملعب الأمير محمد بن فهد الدمام (20010)، ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (59457)، ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية (24069)، ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز أبها (14790).