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ارتفاع تراخيص الأنشطة الترفيهية في السعودية 28 % خلال الربع الأول

ارتفاع تراخيص الأنشطة الترفيهية في السعودية 28 % خلال الربع الأول
"الاقتصادية" من الرياض
  • الخميس 16 مايو 2024 4:00 مساء
  • حدثت فى الخميس 16 مايو 2024 4:07 مساء

أصدرت الهيئة العامة للترفيه (GEA) خلال الربع الأول من 2024 أكثر من 1673 ترخيص نشاط ترفيهي بنسبة ارتفاع بلغت 28 % مقارنة بالربع الأول من العام الماضي 2023، حيث شملت التراخيص جميع الأنشطة الترفيهية والمساندة، وهي الفعاليات والعروض الترفيهية، والعروض الحية في المطاعم والمقاهي، ومدن الملاهي، ومراكز الترفيه، وتشغيل المرافق الترفيهية، وإدارة أعمال المواهب الفنية والترفيهية، وتنظيم وإدارة الحشود، وبيع تذاكر الأنشطة الترفيهية، كما رخصت لـ 97 وجهة ترفيهية جديدة.

وشملت الفعاليات الترفيهية مختلف مناطق المملكة التي تمت خلال الربع الأول، حيث شهدت مدينة الرياض 216 فعالية ترفيهية، ومكة المكرمة 101 فعالية ترفيهية، والمنطقة الشرقية 76 فعالية، فيما استضافت منطقة القصيم 37 فعالية ترفيهية، ومنطقة عسير 23 فعالية، ومنطقة جازان 16 فعالية. حيث بلغ إجمالي عدد حضور الفعاليات في جميع مناطق المملكة أكثر من 11 مليون زائر.

وبلغت عدد الزيارات الميدانية للربع الأول للعام الحالي 16,766 ألف زيارة بنسبة ارتفاع بلغت 243% عن الربع الأول لعام 2023م ، حيث شهدت مدينة الرياض 6561 زيارة ميدانية، و4071 زيارة ميدانية في مكة المكرمة، والمنطقة الشرقية 2961 زيارة ميدانية، ومنطقة جازان 1305 زيارة ميدانية، و521 زيارة ميدانية في منطقة عسير، و335 زيارة ميدانية في المدينة المنورة، ومنطقة القصيم 291 زيارة ميدانية، فيما بلغت منطقة تبوك 232 زيارة ميدانية، ومدينة حائل 164 زيارة ميدانية، ومدينة نجران 98 زيارة ميدانية، ومنطقة الحدود الشمالية 92 زيارة ميدانية، ومدينة الجوف 79 زيارة ميدانية، ومنطقة الباحة بإجمالي 56 زيارة ميدانية.

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