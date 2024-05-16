قمصان النصر لن تحمل شعار النادي الجديد بسبب التأخير في التسليم

لن تظهر الهوية الجديدة لشعار نادي النصر على أطقم فرق كرة القدم في النادي خلال الموسم الجديد بسبب التأخر في تسليمها إلى الشركة المصنعة للملابس.

ووقع النصر عقد شراكة مع شركة أديداس الألمانية، لتصبح بموجبه المورد لملابس النادي بدءا من موسم 2025/ 2026، وتوفير الزي الخاص بجميع الفرق والموظفين لمدة ثلاثة أعوام مقابل 28 مليون ريال للنادي، إضافة إلى نسبة من المبيعات.

وعلمت "الاقتصادية" أن الشركة الألمانية اشترطت توفر الشعار الجديد قبل البدء في تصنيع الملابس بستة أشهر، إضافة إلى صعوبة تصميم طقمين في موسم واحد بشعارين مختلفين، حيث سيظهر الطقم الجديد في معسكر البرتغال.

وكان النادي قد أنهى أيضا مع شركة "هوم" الإماراتية تصميم وتنفيذ الهوية الجديدة في شعار النادي بنحو 5 ملايين درهم.

ومن المنتظر أن يصبح نادي النصر، الرابع من بين أندية دوري روشن السعودي الذي يغير شعاره بعد أندية: الهلال، الطائي، والفتح.