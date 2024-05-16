صندوق الاستثمارات يقلص حيازته بالأسهم الأمريكية 42 % لتخارجه من عمالقة التكنولوجيا

خفض صندوق الاستثمارات العامة "السيادي السعودي"، محفظته في الأسهم الأمريكية خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 42 % لتصل إلى 20.6 مليار دولار، نتيجة تخارجه من عمالقة التكنولوجيا ألفابت ومايكروسوفت وميتا وأمازون.

ووفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة الاقتصادية استند إلى بيانات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، تقلص عدد الشركات في محفظة الصندوق إلى 38 شركة بنهاية الربع الأول، من 50 شركة بنهاية الربع الرابع 2023 بقيمة 35.2 مليار دولار.