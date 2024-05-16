نيويورك تفرض غرامات كبيرة على السيارات الرياضية عالية الضجيج في شوارعها

في محاولة للحد من الضجيج في شوارع المدينة التي لا تنام، بدأت سلطات نيويورك، فرض غرامات كبيرة على سائقي السيارات الرياضية عالية الضجيج أو حتى سائقي السيارات الرياضية غير المعدلة التي تخالف القواعد الجديدة لمعدلات ضجيج السيارات.

وقرر المسؤولون في المدينة فرض الغرامات منذ ديسمبر الماضي كجزء من برنامج جديد للحد من الضجيج، كما يهدف إلى التصدي للاستخدام المفرط لأبواق السيارات.

ونقلت مجلة كار أند درايفر الأمريكية المتخصصة في موضوعات السيارات، عن أحد السائقين قوله إنه تعرض لغرامة قيمتها 800 دولار بسبب إثارة ضجيج شديد بسيارته بورش 911 كاريرا إس إنتاج 2010 وقد تم رفض طعنه على قرار الغرامة مرتين.

وتستخدم شرطة المدينة كاميرات ذكية تصل تكلفة الواحدة منها 35 ألف دولار وميكروفونات عالية الحساسية لتطبيق قواعد الضجيج الجديدة. وترصد هذه الأجهزة وتلتقط أي شيء بدءا من صوت مخرج عادم السيارة وحتى صوت البوق وتشغيل الموسيقى بصوت مرتفع.

من ناحيته قال كيث باورز عضو مجلس محلي مانهاتن في ديسمبر الماضي عندما تم التصويت لصالح القواعد الجديدة "حتى في المدينة التي لا تنام، يستحق سكان نيويورك لبعض السلام والهدوء".

يذكر أن المدينة نفذت برنامجا لاختبار استخدام أجهزة لرصد الضجيج في نيويورك منذ 2021 حيث أصدرت 218 مخالفة في 2023، قبل إقرار القواعد الجديدة في الشهر الأخير من العام الماضي.

وأشارت وثائق المحاكم في نيويورك إلى قضية أخرى خاصة بسيارة جاجوار إف تايب إنتاج 2018 وتم تغريم صاحبها 800 دولار بسبب إصدار ضجيج شدته 86 ديسبل، بزيادة ديسبل واحد عن الحد الأقصى المسموح به وفقا للقواعد الجديدة.

يذكر أن معايير مكافحة الضجيج في أغلب الولايات الأمريكية الأخرى أشد مرونة من معايير نيويورك، حيث تسمح ولاية كاليفورنيا بضجيج حتى 95 ديسبل للسيارة و 80 ديسبل للدراجة البخارية إنتاج ما بعد 1985.