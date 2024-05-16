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  • "إم بي سي" تتحول إلى الربحية في الربع الأول بدعم نمو مشتركي "شاهد"

"إم بي سي" تتحول إلى الربحية في الربع الأول بدعم نمو مشتركي "شاهد"

"إم بي سي" تتحول إلى الربحية في الربع الأول بدعم نمو مشتركي "شاهد"
"الاقتصادية" من الرياض
  • الخميس 16 مايو 2024 8:45 صباحا
  • حدثت فى الخميس 16 مايو 2024 10:41 صباحا

تحولت مجموعة "إم بي سي" المتخصصة في قطاع الإعلام إلى الربحية خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بصافي خسارة في الربع المماثل، جراء زيادة الإعلانات وارتفاع عدد مشتركي منصتها للبث التدفقي

 وقالت الشركة عبر بيان في "تداول": إنها حققت صافي ربح خلال هذا الربع بلغ 121 مليون ريال متأثرا بارتفاع الإيرادات 36 % على أساس سنوي والبالغة 1.23 مليار ريال مدفوعة بتعافي دخل الإعلانات التلفزيونية ونمو قاعدة المشتركين على منصة "شاهد" خلال شهر رمضان.

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