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  • شطب تكلفة التمويل غير المطفأة تهبط بنتائج "سينومي سنترز" خلال الربع الأول 52 %

شطب تكلفة التمويل غير المطفأة تهبط بنتائج "سينومي سنترز" خلال الربع الأول 52 %

شطب تكلفة التمويل غير المطفأة تهبط بنتائج "سينومي سنترز" خلال الربع الأول 52 %
"الاقتصادية" من الرياض
  • الخميس 16 مايو 2024 8:15 صباحا
  • حدثت فى الخميس 16 مايو 2024 10:21 صباحا

تراجع صافي أرباح شركة المراكز العربية "سينومي سنترز" خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 52 % مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وذلك جراء تأثره بشطب تكلفة التمويل غير المطفأة المرتبطة بتمويل إسلامي سابق والصكوك المستحقة عام 2024.

وقالت الشركة عبر بيان في "تداول" : إنها حققت صافي ربح خلال هذا الربع بلغ 185.6 مليون ريال متأثرا بشطب تكلفة التمويل غير المطفأة بمبلغ 50.6 مليون ريال وتأثر صافي الربح في الربع الأول من 2023  بالربح المسجل من بيع أرض والذي بلغ 238.7 مليون ريال. وبعد تعديل هذه البنود، ارتفع صافي الربح إلى 236.2 مليون ريال في الربع الأول من 2024 مقارنة بـ 132.7 مليون ريال (زيادة بنسبة 78.1 % على أساس سنوي).

 

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