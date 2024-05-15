10 أندية من دوري "روشن" تفشل في الحصول على الرخصة الآسيوية

منحت لجنة تراخيص الأندية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين في اجتماعها المنعقد اليوم، 8 أندية من دوري روشن السعودي، الرخصة المحلية والآسيوية للموسم الجديد، لاستيفائها المعايير الإلزامية، فيما لم يتمكن 10 أندية في الحصول عليها.

وحصلت أندية كل من: الهلال، الاتحاد، الأهلي، النصر، الشباب، الاتفاق، ضمك، والتعاون على الرخصة الآسيوية، وذلك لاستيفائها المعايير الإلزامية (الرياضية، البنية التحتية، الإدارية، القانونية، والمالية) المنصوص عليها في لائحة تراخيص الأندية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وقررت لجنة التراخيص عدم منح الرخصة المحلية والآسيوية لكل من أبها، الفيحاء، الرائد، الطائي، الخليج، الأخدود، الوحدة، الفتح، الرياض، والحزم، لعدم استيفائها عددا من المعايير الإلزامية المنصوص عليها في لائحة تراخيص الأندية.

وأوضحت في بيانها أنه يحق للأندية التي لم تحصل على الرخصة الآسيوية الاستئناف ضد القرارات أمام لجنة استئناف تراخيص الأندية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، في مدة أقصاها 20 مايو 2024.