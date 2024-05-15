أنت هنا

10 أندية من دوري "روشن" تفشل في الحصول على الرخصة الآسيوية

10 أندية من دوري "روشن" تفشل في الحصول على الرخصة الآسيوية
"الاقتصادية" من الرياض
  • الاربعاء 15 مايو 2024 11:15 مساء
  • حدثت فى الاربعاء 15 مايو 2024 11:17 مساء

منحت لجنة تراخيص الأندية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين في اجتماعها المنعقد اليوم، 8 أندية من دوري روشن السعودي، الرخصة المحلية والآسيوية للموسم الجديد، لاستيفائها المعايير الإلزامية، فيما لم يتمكن 10 أندية في الحصول عليها.
وحصلت أندية كل من: الهلال، الاتحاد، الأهلي، النصر، الشباب، الاتفاق، ضمك، والتعاون على الرخصة الآسيوية، وذلك لاستيفائها المعايير الإلزامية (الرياضية، البنية التحتية، الإدارية، القانونية، والمالية) المنصوص عليها في لائحة تراخيص الأندية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وقررت لجنة التراخيص عدم منح الرخصة المحلية والآسيوية لكل من أبها، الفيحاء، الرائد، الطائي، الخليج، الأخدود، الوحدة، الفتح، الرياض، والحزم، لعدم استيفائها عددا من المعايير الإلزامية المنصوص عليها في لائحة تراخيص الأندية.
وأوضحت في بيانها أنه يحق للأندية التي لم تحصل على الرخصة الآسيوية الاستئناف ضد القرارات أمام لجنة استئناف تراخيص الأندية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، في مدة أقصاها 20 مايو 2024.

سمات

الأكثر قراءة

الأكثر قراءة

الرياضة

الرياضة

القادسية يستهدف مورينيو والزيارة تحدد سير المفاوضات

15 مايو 2024
الرياضة

4 أحزمة ملاكمة تنتظر من سيحملها السبت المقبل في الرياض

15 مايو 2024
الرياضة

إلزام مجموعة سيتي بتقليص حصتها في جيرونا قبل 3 يونيو

15 مايو 2024
الرياضة

«فيفا» مطالب بدفع تعويض للشركة المصنعة للرذاذ بعد 23 عاما

15 مايو 2024
الرياضة

الذكاء الاصطناعي وتحليل الأداء سبيل إنجلترا لاكتشاف المواهب

15 مايو 2024
الرياضة

«SEF أرينا» تحتضن مونديال الرياضات الإلكترونية .. والجوائز 60 مليون دولار

15 مايو 2024