القادسية يستهدف مورينيو والزيارة تحدد سير المفاوضات

تجددت الأنباء عن ترشيح المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لتدريب فريق القادسية لكرة القدم لقيادته في دوري روشن السعودي الموسم المقبل بعد أن حسم لقب دوري يلو، وصعوده رسميا.

وبحسب "ديلي ميل" البريطانية، فإن القادسية المملوك لشركة أرامكو، يفكر في تغيير المدرب الإسباني ميشيل جونزاليس، وأن مورينيو البالغ من العمر 61 عاما يعد المرشح الأبرز.

وتم ربط اسم مورينيو سابقا بتدريب أندية سعودية عدة ومن بينها الشباب، ورغم أنه رفض العروض السابقة، فقد اعترف بأنه منفتح على القدوم للسعودية في حال وجد المشروع المناسب.

كما تم ربط مورينيو الذي أقيل من نادي روما الإيطالي بالعودة إلى مانشستر يونايتد، وتشيلسي الإنجليزيين في الأسابيع الأخيرة، بعد معاناة كلا الناديين مع مدربيهما الحاليين.

وانتقلت ملكية نادي القادسية الذي تأسس 1967 إلى شركة أرامكو في يونيو الماضي في أعقاب إطلاق مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، ووضعت إدارة النادي الصعود من دوري الدرجة الأولى هدفا لها، حيث استقطبت عددا من اللاعبين في مقدمتهم الإسباني ألفارو جونزاليس من النصر، والبيروفي أندريه كاريلو، والأرجنتيني فييتو من الهلال، نواف العابد، إبراهيم محنشي، وتركي العمار.

ووفقا لإذاعة "توك سبورت"، فإن القادسية ليس الوحيد المهتم بالتعاقد مع مورينيو، بل هناك ناديان آخران لم يكشف عن هويتهما، مشيرة في تقريرها إلى أن مورينيو يتأهب لزيارة السعودية خلال مايو من أجل مشاهدة النادي قبل الدخول في المفاوضات.