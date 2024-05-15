4 أحزمة ملاكمة تنتظر من سيحملها السبت المقبل في الرياض

ينتظر الفائز يوم السبت المقبل على أرض "المملكة أرينا" بالرياض في النزال الكبير الذي يترقبه العالم بين بطلي الوزن الثقيل في الملاكمة البريطاني تايسون فيوري والأوكراني أولكسندر أوسيك أن يحمل الأحزمة الأربعة في معركة توحيد الألقاب لأهم المنظمات العالمية في عالم الملاكمة وهي الجمعية العالمية للملاكمة (WBA)، والمجلس العالمي للملاكمة (WBC)، والاتحاد الدولي للملاكمة (IBF)، والمنظمة العالمية للملاكمة (WBO).

الأحزمة الأربعة التي يحمل أحدهما وهو حزام المجلس العالمي للملاكمة (WBC) صورا لأساطير الملاكمة مثل محمد علي كلاي وجو فريزر، لها قصصها الخاصة التي تعبر عن أهمية الإنجازات التي تحققت إذ يسعى أحد الملاكمين فيوري وأوسيك لأن يكتب اسمه في كتب التاريخ على غرار الأساطير العالمية، فهذه هي المرة الأولى التي يتم توحيد الأحزمة الأربعة في نزال واحد فهذا النزال يعد قمة التنافسية في الملاكمة الحديثة، ويستحضر إرثا عريقا من العظماء الذين سبق أن شكلوا ألقاب الملاكمة على مدى تاريخها.

فالمجلس العالمي للملاكمة كان قد أسس في 1963 وكان محمد علي كلاي الذي يعد أحد أكثر الشخصيات أيقونية في عالم الملاكمة من أشهر حامليه إذ حافظ عليه ثلاث مرات خلال ميسرته الاستثنائية. أما الاتحاد الدولي للملاكمة فقد أسس عام 1983 قد سيطر فيه لاري هولمز على فئة الوزن الثقيل لمدة سبع سنوات عبر فترات مختلفة من مسيرته. أما المنظمة العالمية للملاكمة فقد أسست في 1988 ورغم أنها أحدث الأحزمة فقد حملها عدد من الأبطال البارزين منهم كريس بيرد وهيربي هايد وغيرهم.

لكن أقدم الأحزمة الأربعة التي يتنافس عليها فيوري وأوسيك يوم السبت، فهو حزام الجمعية العالمية للملاكمة التي أسست قبل أكثر من 100 عام، حيث حمل لقبها لمدة 12 عاما جو لويس بطل العالم للوزن الثقيل في الفترة من عام 1937 حتى عام 1949. ويعد لويس واحدا من أعظم ملاكمي الوزن الثقيل على مر العصور.