إلزام مجموعة سيتي بتقليص حصتها في جيرونا قبل 3 يونيو

سيجب على مجموعة سيتي لكرة القدم الشركة الأم لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، تقليص حصتها في جيرونا حتى يسمح للنادي الإسباني بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وفقا لما أعلنه الاتحاد الأوروبي للعبة "ويفا" الأربعاء.

وتمتلك مجموعة سيتي منذ عام 2018 نسبة 47 % من أسهم جيرونا الذي خاض موسما تاريخيا في "الليجا" وتأهل لأول مرة إلى المسابقة الأوروبية العريقة ونافس ريال مدريد البطل فترة طويلة.

وأرسلت هيئة الرقابة المالية للأندية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم كتابا إلى مالكي الأسهم لإبلاغهم بتحديثات قوانين الملكية متعددة الأندية والمتعلقة بالمشاركة في المسابقات القارية.

وتمنع القوانين ناديين لمالك واحد من المشاركة في المسابقة الأوروبية نفسها. وأشار كتاب هيئة الرقابة المالية إلى أنه في حال امتلاك طرف "30 % أو أكثر من مجموع الأسهم، المالكين أو الأعضاء الذين يحق لهم التصويت أو أصحاب الحقوق الاقتصادية"، فإن له "القدرة على ممارسة تأثير حاسم في اتخاذ قرارات النادي".

وسيجب على مجموعة سيتي التنازل عن بعض أسهمها في جيرونا بحلول الموعد النهائي الذي حدده "ويفا" في 3 يونيو المقبل، للسماح للفريق الكاتالوني بالمشاركة في دوري الأبطال إلى جانب مانشستر سيتي متصدر "برميرليج".

وفي حال لم تمتثل المجموعة التي أسست عام 2013 بالقوانين الجديدة، سيضطر جيرونا ثالث الدوري الإسباني إلى المشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج".

وعدلت قواعد النزاهة في الاتحاد الأوروبي للعبة بهدف منع تضارب المصالح المحتمل وظهور مجموعات تمتلك أكثر من ناد واحد، مثل مجموعة سيتي التي لها ملكية كاملة أو حصصا في 13 ناديا حول العالم.