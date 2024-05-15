«فيفا» مطالب بدفع تعويض للشركة المصنعة للرذاذ بعد 23 عاما

أنهت محكمة برازيلية نزاعا قضائيا استمر لسنوات بإلزام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بدفع تعويض مالي للشركة المصنعة للرذاذ الذي يستخدمه الحكام عند تنفيذ الركلات الحرة الثابتة.

ورفضت المحكمة العليا في البرازيل اليوم طعنا من "فيفا" وألزمته بتعويض هاين أليمان وشركته "سبوني كوميرسيو دي برودوتوس سبورتيفوس" بمبلغ مالي نظير التجاوز في استخدام تقنية الرذاذ.

وأنتجت الشركة الرذاذ في عام 2000، واستخدمه الحكام لتحديد مكان الحائط البشري عند تنفيذ الركلات الحرة.

ويستخدم اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية (كونميبول) الرذاذ منذ عام 2009، واستخدمه "فيفا" لأول مرة في بطولة كأس العالم 2014، واتهم أليمان الاتحاد الدولي لكرة القدم بسوء استخدام الرذاذ، وطالب بتعويض مالي قدره 40 مليون دولار.

ولم يتضح بعد المبلغ الفعلي للتعويض الذي سيتم دفعه، حيث ينتظر محامو الشركة نشر الحكم المكتوب قبل تأكيد ادعاءاتهم.

وعلق أليمان عبر قناة جلوبو التلفزيونية: "لقد هزمت (فيفا) بعد معركة استمرت 23 عاما، أنا فخور جدا، لقد صنعنا التاريخ في كرة القدم العالمية".