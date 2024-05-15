افتتاح منصة حجوزات «أرويا كروز» أول خط رحلات بحرية سياحية من «كروز السعودية»

أعلنت "كروز السعودية" إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والمختصة في تطوير قطاع الرحلات البحرية السياحية "الكروز" في المملكة، عن الإطلاق التجاري لخط رحلاتها البحرية السياحية أرويا كروز، وفتح مجال الحجز الفوري لرحلات متنوعة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بخط «أرويا كروز».

تفخر "أرويا كروز" كأول خط عربي للرحلات البحرية السياحية، بأن تقود المجال بتجربتها العربية الأصيلة التي تقدم للضيوف في البحر والبر على حد سواء. كما تبرز بتصميمها الفريد الذي يوضح الكرم العربي وحفاوة الضيافة السعودية، موفرة تجارب استثنائية تركز على الراحة والرفاهية لضيوفها.

تعد "أرويا كروز" منتجعا عائما يمتد طوله إلى 335 مترا ويحتوي على 1,678 كابينة، بما في ذلك الكابينات المزودة بشرفات والمطلة على البحر، فضلا عن الأجنحة والفلل الفاخرة. تتسع السفينة لأكثر من 3,362 راكبا، وتتميز بمفهوم ترفيهي متكامل يقدم للركاب أنشطة تناسب جميع الفئات العمرية. تحتوي السفينة على 20 مرفقا للترفيه موزعة على 18 سطحا، توفر تجارب التسوق في متاجر أرويا، والاستمتاع بالعروض في مسرح أرويا الذي يتسع لـ 1,018 مقعدا ويستضيف عروضا ترفيهية من الأفلام إلى الفعاليات المخصصة للأطفال. أما منطقة "الأتريوم" فتوفر فرصا للتواصل العائلي، من خلال نقاط التجمع والعروض المتنوعة، بينما تمتد منطقة الأطفال على مساحة 1,858 مترا مربعا تضم منطقة ألعاب مائية مزودة بزلاقات مائية.

لمن يبحثون عن الراحة والاسترخاء أثناء الرحلة، يقدم "أرويا بلوسوم Blossom by AROYA" سبا مجموعة شاملة من خدمات الرفاهية تسهم في تفعيل الحواس الخمس، حيث يضم السبا جناح حراري، وغرفة الثلج، وغرف الاسترخاء والعلاج، إضافة إلى عيادة تجميل، ومركز تجميل، وصالون حلاقة للرجال، ونادي رياضي.

وتحتوي «أرويا كروز» على خمسة مطاعم مجانية، و11 مطعما مختصا، و12 مقهى وصالة، توفر أطعمة ومشروبات من مختلف أنحاء العالم، بما فيها المأكولات اللبنانية والإيطالية والآسيوية. ويبرز مطعم "إرث" كأول مطعم سعودي بحري يقدم أطباقا متميزة مستلهمة من الثقافة السعودية الأصيلة.

وبهذه المناسبة، قال رئيس «أرويا كروز»، د. يورغ رودولف: "يمثل إطلاق خط الرحلات البحرية السياحية الخاص بنا إلى الأسواق التجارية إنجازا مهما لـ "أرويا كروز" ولقطاع السياحة في المملكة. نشعر بسعادة بالغة إذ أصبح بإمكان الجميع الآن حجز الرحلات السياحية معنا، ونعمل على إعادة تعريف مفهوم الإجازات والعطلات العربية. لقد تمسكنا بمهمتنا في تأسيس خط رحلات سياحية بحرية يقدم تجارب عربية أصيلة ومتميزة للضيوف، سواء في البحر أو البر، بشكل تجاري ومستدام، ونتطلع إلى مشاركة هذه التجارب مع المسافرين".

كما توفر "أرويا كروز" تجارب حصرية لكبار الشخصيات، من أجنحة فسيحة ومتميزة، وصالات خارجية، وتجارب طعام استثنائية.

ستنطلق الرحلات السياحية في البحر الأحمر خلال ديسمبر 2024، وتضم مسار الرحلات زيارة جزيرة خاصة تابعة لشركة «كروز السعودية»، إضافة إلى الوجهات الرئيسة على طول البحر الأحمر في كل من مصر والأردن. وتبدأ أسعار الكبائن من 558 ريالا سعوديا للشخص الواحد لكل ليلة.