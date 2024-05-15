المنظمة العربية: إطلاق بنك افتراضي للمصطلحات العربية قريبا

قال للاقتصادية الدكتور محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم"ألكسو": إن المنظمة تعتزم إطلاق بنك افتراضي للمصطلحات العربية قريبا، وسيكون البنك الأول في في مجال المصطلحات والمفردات العربية بمختلف المجالات، وسيتم إصدار النسخة الأولى بمجرد الانتهاء من توحيد ومعالجة المعاجم.

وأضاف ولد أعمر، على هامش اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم -والمؤتمر العام للمنظمة، بدورته 121، المنعقد في جدة، وبحضور 18وزيرا عربيا من مختلف الدول الأعضاء البالغ عددها 22 دولة- أن المنطمة من خلال مكتبها في الرباط أصدرت سلسلة من المعاجم وصلت 60 معجما، والآن هناك اتفاقية مع مجمع الملك سلمان، لتوحيد المعاجم الموجودة، ومعاجم أخرى في تخصصات أخرى، لتسهيل البحث العلمي، ولتصبح المرجع العربي للمصطلحات والمفردات العربية.

وأشار ولد أعمر، إلى أن المنظمة من خلال أعمالها، تهتم بكثير من البرامج الثقافية، أهمها الملف العربي المشترك الخاص بالدول العربية، يقدم الملف لليونسكو من أجل المحافظة على التراث غير المادي، أصدرنا لاعتماد الملف الأول باليونسكو، الذي كان خاصا بالنخلة ثم الخط العربي ثم العمارة الطينية والنقش على المعادن ثم عادات الزواج، إضافة إلى الإستراتيجية العربية التي تعطي أولوية خاصة للثقافية والتراث المادي وغير المادي، وتعميم الوعي بأهمية المحافظة على التراث، هذا إضافة لبرامجنا الخاصة بالتربية.

وحول الأوضاع التربوية والثقافية والعلمية في فلسطين التي تعد من أبزر أعمال الاجتماع في دورته الحالية، قال المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم"ألكسو": إن المنظمة العربية تشجب وتندد بما يحصل في عزة، وتدعو إلى دعم هذة الدولة في المجال التربوي والثقافي، وإن هذا الاعتداء الذي يقام به ليس فقط اعتداء على الشعب بقدر ماهو اعتداء على الهوية العربية، واعتداء على المناهج التربوية في فلسطين، وترى المنظمة أن شؤون الدول العربية لا يُستغنى عنها لتحقيق الأفضل للشعب الفلسطيني، وتقوم المنظمة بدعم دولة فلسطين عن طريق اللجنة الوطنية بالمشاريع والخبرة الفنية بالمنظمة، وأضاف ولد أعمر، أن المنظمة تسعى إلى ردم التفاوت بين الدول العربية، من خلال تعميم التجارب الناجحة على الجميع للاستفادة منها.

ويناقش المجلس التنفيذي الذي تستضيفه اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم ، عددا من الموضوعات والمبادرات، ويبحث عددا من المقترحات المتعلقة بالمنظمة ومجالات عملها في نشر المعرفة، وتبادل عناصر العلم والابتكار.

وخلال افتتاح الاجتماع، وخلال أعمال المجلس التنفيذي ناقش الأعضاء عددا من الموضوعات والتحديات في مجالات التربية والثقافة والعلوم، مجموعة من الحلول المبتكرة، وبحث شراكات جديدة تفتح آفاقا أوسع للتعليم والتفكير في الدول العربية.