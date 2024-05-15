الذكاء الاصطناعي وتحليل الأداء سبيل إنجلترا لاكتشاف المواهب

يستغل جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا لكرة القدم، قوة التكنولوجيا الجديدة في تحليل البيانات بينما يحضر تشكيلته لخوض بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 التي تبدأ في ألمانيا الشهر المقبل.

وسيكون فريق المدرب ساوثجيت واحدا من بين المرشحين لنيل اللقب، إذ يسعى لتجاوز ما حدث في بطولة 2020 عندما خسر النهائي أمام إيطاليا.

وأبرم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم شراكة مع "جوجل كلاود" للمساعدة على منح ساوثجيت معلومات عن تشكيلته مع سعيه لوضع اللمسات الأخيرة على خططه.

وللحرص على ألا يفقد فرصة اكتشاف لاعبين أمثال هاري كين، فيل فودن، وجود بلينجهام في المستقبل، فإن الاتحاد الإنجليزي للعبة يعمل مع "جوجل كلاود" لتطوير مشروع اكتشاف المواهب باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

ويمثل نظام ملف تعريف اللاعبين أداة قوية تحت تصرف ساوثجيت، الذي قاد إنجلترا إلى قبل نهائي كأس العالم 2018، والذي يواصل السفر في أنحاء البلاد لمشاهدة اللاعبين من كثب.

وقال ساوثجيت "نستخدم التكنولوجيا والبيانات أكثر عند اختيار اللاعبين، وتساعدنا على اتخاذ قراراتنا، من الواضح أننا نشاهد كل لاعب في كل مباراة يخوضها مع ناديه.

ثم نحصل على البيانات حول ذلك الأداء، التي تساعدنا على تقييم هؤلاء اللاعبين ضد منافسين معينين، وما هي الاتجاهات التي قد يأخذها فريقنا".

وقال ساوثجيث "إن تحليل البيانات ساعده في التعرف على جوانب يمكن تطويرها في الفريق".

وقال "لنفترض أننا لا نسجل كثيرا من الأهداف من ضربات ثابتة مثلما كان يفترض، نحن نتساءل في الواقع: لماذا هذا؟ ونراجع المباريات بشكل منفرد.

لكن إذا جمعت بيانات أكثر من 10 أو 15 مباراة فإنك تبدأ في رؤية نمط، هل لُعبت الضربة الثابتة بصورة صحيحة؟ هل كانت تحركات اللاعبين صحيحة؟ هل كان تسديد الكرة بالرأس صحيحا؟".

وأشار ساوثجيت إلى أن التكنولوجيا واستخدام البيانات يساعدان على منح الأفضلية للفرق، مبينا "لا أفكر بالضرورة بشأن هل أنت مهتم باستخدام البيانات أم لا، لأننا في الماضي كان لدينا ورقة وقلم ونكتب مثل تلك الأشياء".

وتابع "لم يكن ذلك فعالا من حيث الوقت، الآن لدينا أشخاص يعملون في هذه التفاصيل، وفرق الدعم (للمدربين) أكبر لأن الجميع يبحث عن الوصول إلى أقصى المستويات الممكنة".

وقال مارك جارفيس رئيس تطوير الأداء في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم "إن النقاش حول استخدام الذكاء الاصطناعي في كرة القدم يمكن أن يثير بعض التحيز"، مضيفا "ينظر إليك الناس على أنك من أوائل من تبنوا التكنولوجيا أو ممن يعارضونها، أنت إما منفتح أو رجل كهف. وفي الواقع كلاهما مخطئ".

ولا يزال مشروع اكتشاف المواهب التابع للاتحاد الإنجليزي، الذي يستخدم تقنية (فيرتيكس للذكاء الاصطناعي) للبحث في آلاف التقارير الكشفية القديمة عن اللاعبين على جميع المستويات، في بداياته، لكن جارفيس يقول "إن هذا يمكن أن يضمن بقاء إنجلترا في صدارة اللعبة"، مبينا "إنها المعرفة الضمنية والخبرة للكشافة، التي يتم استخلاصها إلى رقم. لذلك يحصلون على درجة لكل مباراة، ويتم تجميع ذلك إلى مجموعة من الدرجات بمرور الوقت".

وأشار إلى أنه من الممكن استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تشكيلات منتخب إنجلترا الأول في المستقبل، بينما يقول ساوثجيت "إن المدربين يجب أن يتقبلوا التغيير".

وأضاف "عليك أن تكون في طليعة التغيير وإلا فستتخلف عن الركب".