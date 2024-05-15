«SEF أرينا» تحتضن مونديال الرياضات الإلكترونية .. والجوائز 60 مليون دولار

تحتضن "SEF أرينا" المنطقة التابعة للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، في الرياض، افتتاح كأس العالم للرياضات الإلكترونية، المقررة في يوليو وأغسطس المقبلين، حيث تبلغ جوائزها 60 مليون دولار.

وأعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية عن "SEF أرينا"، "مستقبل الرياضات الإلكترونية" المنطقة التابعة للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية التي سيقيم فيها جميع بطولاته، كالدوري السعودي للرياضات الإلكترونية والدوري السعودي للرياضات الإلكترونية القتالية، بهدف جعل السعودية مركزًا للعبة وتطويرًا لمنظومة الرياضات الإلكترونية في السعودية والسعي لدفع عجلة نمو القطاع.

وبين تركي الفوزان، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، في بيان، "SEF أرينا هي بمنزلة المظلة، التي تظل جميع أفراد مجتمع الرياضات الإلكترونية السعودي، فهي تضم جميع ما يحتاجه اللاعبون والجمهور والمجتمع ككل، ونسعى من خلالها لأن ننقل للعالم أجمع ماهية قدرة المجتمع السعودي، ومدى جدية السعودية على أن تكون مركز اللعبة".

وأضاف "السعودية في الأعوام الأخيرة أصبحت محط أنظار مجتمع الرياضات الإلكترونية العالمي من خلال استضافة وتنظيم أكبر محافل الرياضات، مثل موسم الجيمرز، ولاعبون بلا حدود، وبطولة الاتحاد العالمي للرياضات، وستكون SEF أرينا استمرارية لمضي السعودية على السجية نفسها في الأعوام المقبلة، وقطاع الرياضات الإلكترونية موعود بمكان يليق بمستوى القطاع".

وسيضم "SEF أرينا" أحدث التقنيات إلى جانب أنه سيكون بمنزلة إثبات للعالم أجمع عن ماهية قدرات مجتمع الرياضات الإلكترونية السعودي.

وكما سيضم "SEF أرينا" مبنى مخصصا للأكاديمية السعودية للرياضات الإلكترونية، وهو المنصة التعليمية التابعة للاتحاد، التي يقدم من خلالها الدورات والمواد التعليمية التي تجعل من مجتمع الرياضات الإلكترونية السعودي أكثر احترافية، ويمكن الشغوفين في مجال شغفهم، كما سيضم عديدا من المحال التجارية والفعاليات الجانبية، سعيًا من الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية لتقديم تجربة استثنائية لجميع الزوار.