قطر تستضيف 3 نسخ من كأس العرب تحت مظلة "فيفا"

منح مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم قطر شرف احتضان النسخ الثلاث القادمة من كأس العرب على هامش كونجرس فيفا المقرر الجمعة في العاصمة التايلاندية.

وجاء في بيان فيفا "بطلب من الاتحاد القطري لكرة القدم، تستضيف قطر نسخ كأس العرب أعوام 2025 و2029 و2033".

وكانت قطر قد عبّرت عن رغبتها في استضافة كأس العرب لكرة القدم مرّة ثانية توالياً في ديسمبر 2025، من خلال ما كشفه الشيخ حمد آل ثاني وزير الشباب والرياضة، منتصف فبراير في مقابلة تلفزيونية مع قناة بي إن سبورتس "كقطري (أقول) قطر اعلنت رغبتها، (لكن) كنائب رئيس للاتحاد العربي لا يوجد قرار واضح".

وتابع "هناك فكرة أن تكون كأس العرب تكملة للنسخة الأخيرة، على نفس المستوى وتحت مظلة فيفا والاتحاد العربي، نحن في الخطوات الأخيرة بأن تقام البطولة في ديسمبر 2025 في قطر تحت مظلة فيفا".

وأردف الشيخ حمد "نأمل بالتنسيق مع فيفا أن يكون القرار سريعاً لأن المنطقة تحتاج إلى مثل هذه البطولات، اللعب تحت مظلة فيفا أحد أهم أسباب نجاحها، وتكون الدول متحمسة للمشاركة".

واستضافت قطر النسخة الماضية في ديسمبر 2021 بمشاركة 16 منتخباً عندما أحرزت الجزائر اللقب على حساب تونس، في بروفة مصغّرة لمونديال 2022، ورصدت اللجنة المنظمة حينها جوائز مالية قدرها 25.5 مليون دولار، حيث خصصت "5 ملايين للبطل، 3 ملايين لصاحب المركز الثاني، ومليوني دولار لصاحب المركز الثالث".

وبعد عام من استضافة كأس العرب، احتضنت قطر نهائيات كأس العالم أواخر 2022 بمشاركة 32 منتخباً، وكأس آسيا في يناير، وفبراير الماضيين، وانتهت بإحراز قطر اللقب مرّة ثانية توالياً.